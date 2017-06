publié le 27/06/2017 à 08:35

Ce mardi 27 juin marque la journée de rentrée parlementaire pour les nouveaux députés français. Trois quarts d'entre eux sont des nouveaux venus et feront leurs tout premiers pas dans l'hémicycle aujourd'hui. La 15ème législature de la Ve république sera déclarée ouverte à 15 heures. Avec pour première mission celle d'élire le/la nouveau(elle) président(e) de l'Assemblée nationale. Le vote aura lieu à bulletin secret, mais le scrutin sera sans doute joué dès ce matin.



Lors d'une réunion à huit-clos des députés de la République en Marche, ils seront trois à défendre leur projet : Sophie Errante, François De Rugy et Brigitte Bourguignon. "Je crois que nous avons intérêt à ne pas rater cette marche-là cette fois ci, nous les femmes", a estimé cette dernière. Selon, François de Rugy cependant, il faut un président qui ait de l'expérience. "Ce n'est pas une question de notoriété, mais d'expérience", dit-il. "J'ai été député dans l'opposition, dans la majorité, j'ai été co-président de groupe pendant trois ans et je le fais dans l'optique de transmettre cette expérience à mes collègues".

En attendant la constitution des groupes parlementaires, les députés seront placés dans l'hémicycle par ordre alphabétique.

À écouter également dans ce journal :

- Retraite : Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, a annoncé qu'il quittait la vie politique française afin de lancer et dédier son temps à une nouvelle organisation non-gouvernementale internationale. Il quittera son mandat de sénateur de Haute-Vienne en octobre prochain. "Je m'était promis que j'arrêterai à 69 ans", a-t-il expliqué dans les colonnes de la Nouvelle République, lui qui fêtera son anniversaire le 3 août prochain.



- Nice : les familles des victimes de l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais ont été convoquées par juges en charge de l'enquête. Ces derniers doivent leur présenter les résultats des dernières investigations.



- Chômage : il repart à la hausse avec +0,6 % sur le mois de mai, premier du quinquennat Macron. 3 490 000 inscrits à Pôle emploi au total, mais si on compare à mai 2016, le chiffre baisse de 0,8 %.



- Baccalauréat : le système APB fait l'unanimité contre lui alors que 17.000 bacheliers sont sur liste d'attente au lendemain de la publication de la deuxième vague de l'orientation post-bac. Frédérique VIdal, la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur souhaite le réformer, dénonçant un système "à bout de souffle".



- PMA : la procréation médicale assistée est interdite aux mères célibataires et aux couples lesbiens. Pourtant 6 français sur 10 y sont pourtant favorable. Le comité d'éthique travaille depuis deux ans sur des questions sensibles d'extension sur la PMA. L'avis est attendu par Emmanuel Macron qui a promis de se tenir aux recommandations du comité.



- Etats-Unis : le président Donald Trump peut crier victoire. Son décret anti-immigration a été validé par la Cour Suprême du pays. Sont donc interdits d'entrée sur le territoire les résidents de six paysde confession principalement musulmane qui seraient totalement inconnus des autorités américaines.



- Brésil : Michel Temer a été formellement accusé de corruption passive, ce qui pourrait le pousser à devoir quitter le pouvoir



- Salvador Dali : la justice a ordonné l'exhumation du corps de l'artiste pour effectuer un test de paternité. Une cartomancienne espagnole prétend depuis deux ans que le peintre est son père biologique.



- Cuisine : le chef étoilé Alain Senderens est décédé le 25 juin à l'âge de 77 ans.