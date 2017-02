REPLAY - Grâce à un hologramme, le candidat de la France insoumise était présent à Lyon et visible à Aubervilliers. Il a notamment ciblé Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Jean-Luc Mélenchon était en meeting dimanche 5 février à la fois à Lyon et à Aubervilliers. Grâce à un hologramme, le candidat de la France insoumise a tenu la scène dans deux endroits différents. Ses adversaires ont eu droit à quelques piques, notamment Marine Le Pen et Emmanuel Macron. "Où sont leurs programmes ? (...) Expliquez-nous !", a-t-il lancé, s'adressant sans aucun doute à Emmanuel Macron notamment, qui n'a pas encore dévoilé l'intégralité de son programme. "Ce ne sont pas des programmes mais des mesures, avec aucune cohérence", a-t-il taclé.



Benoît Hamon, qui a été officiellement investi dimanche candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle, a été épargné par Jean-Luc Mélenchon. Qui ne dit pas non à une alliance, mais à certaines conditions et sans "petite combine : "il y a une chose à laquelle on dit toujours non, ce sont les combines, les arrangements." Le député européen réclame une révision des investitures socialistes pour les législatives, comme celle, symbolique, de la ministre du Travail Myriam El Khomri. Une condition refusée jeudi par Benoît Hamon.

À écouter également dans ce journal

- Marine Le Pen était également en meeting à Lyon, la présidente du Front national a présenté son slogan de campagne, "au nom du peuple". "Contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple !", a-t-elle lancé.



- François Fillon débute une semaine cruciale, qui pourrait l'obliger à renoncer à se présenter à la présidentielle. Il aurait prévu une opération vérité, dans un média ou en conférence de presse. Alain Juppé, lui, se tiendrait prêt à le remplacer.



- Après l'interpellation musclée d'un jeune homme à Aulnay-sous-Bois jeudi 2 février, quatre policiers ont été mis en examen, dont un pour viol. Le ministère de l'Intérieur a annoncé dans la soirée du dimanche 5 février la suspension des quatre fonctionnaires.



- Les New England Patriots ont remporté dimanche le Super Bowl face aux Falcons d'Atlanta (34-28, ap.). Un match au scénario renversant, marqué aussi pour le fameux show à la mi-temps animé notamment par Lady Gaga, qui a délivré un message de tolérance sans citer Donald Trump.



- Saint-Étienne a remporté le derby contre Lyon (2-0) dimanche en clôture de la 23e journée. Les Lyonnais ont fini la rencontre à neuf après deux cartons rouges reçus par Ghezzal et Tolisso.