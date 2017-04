Le journal de 7h30 : guerre des mots et des images entre Macron et Le Pen

Le Journal RTL de 7h30 du 28/04/2017: : guerre des mots et des images entre Macron et Le Pen

publié le 28/04/2017 à 08:24

Les candidats à la présidentielle ne se lâchent pas d'une semelle. Hier, jeudi 27 avril, l'une était en meeting à Nice, l'autre au 20 Heures de TF1. Marine Le Pen cherche à mobiliser les indécis et les abstentionnistes. "Monsieur Macron est notre antithèse parfaite. Le choix dans cette élection est clair et c'est formidable", a-t-elle harangué.



Le candidat d'"En marche !" était à la télévision sur TF1. Il est revenu sur son programme en matière de sécurité, d'emploi et d'immigration. Il a aussi durci le ton face à sa rivale, dont le projet, dit-il a le visage de la haine. Et à la question, "quelle qualité reconnaissez-vous à votre adversaire ?", Emmanuel Macron répond : "Elle a une part d'humanité. Elle a une détermination, mais elle n'a pas compris que je l'étais encore plus qu'elle".

À écouter également dans ce journal

- Quel que soit le résultat de la présidentielle, le FN devra affronter le dossier des emplois présumés fictifs. Le parlement européen a estimé le préjudice potentiel à près de 5 millions d'euros pour les salaires qui auraient été versés frauduleusement à des assistants d'eurodéputés frontistes entre 2012 et 2017. 17 élus sont visés.

- La vague de froid se poursuit et provoque des dégâts considérables sur le vignoble. Le Bordelais a été fortement touché par le gel de la nuit dernière. "L'ensemble du vignoble est touché. Il y aura un impact fort et certainement le plus gros impact depuis le gros gel qu'on avait connu en 1991", indique Christophe Chateau, porte-parole du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.



- L'Allemagne a décidé d'interdire partiellement le port du voile intégral dans la soirée du 27 avril. Cette interdiction va concerner les agents publics dans le cadre de leurs fonctions. En revanche, le port du voile intégral va rester autorisé en Allemagne dans l'espace public. Ce vote des députés allemands intervient alors que le pays a accueilli plus d'un million de migrants, pour beaucoup musulmans.



- A-t-on le droit de vapoter dans les lieux publics ? Un décret publié hier au Journal officiel précise la réglementation. En entreprise, le principe est clair : dès le 1er octobre, l'usage de la cigarette électronique sera prohibé dans les lieux collectifs. Le vapotage est autorisé dans tout autre lieu qui accueille du public.



- Calogero revient. Trois ans après le triomphe de son dernier album, il dévoile ce vendredi le premier extrait de son septième disque, enregistré à Londres. Cette nouvelle chanson de Calogero s'appelle "Je joue de la musique".