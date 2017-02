Le journal de 7h30 : François Fillon s'inspire de Nicolas Sarkozy

publié le 16/02/2017 à 08:21

À droite toute. François Fillon tente de reprendre la main sur la campagne présidentielle, trois semaines après l'affaire Penelope et les soupçons d'emplois fictifs qui pèsent sur sa famille. Mercredi 15 février, il a déjeuné avec Nicolas Sarkozy. Quelques heures plus tard, il s'est rendu à Compiègne, dans l'Oise, pour un meeting et a prononcé un discours musclé sur les questions d'identité et de sécurité.



Des propos qui rappellent ceux de l'ancien chef d'État : "Je persiste et je signe, je suis fier d'être Français [...] Je proposerai d'abaisser à 16 ans, la majorité pénale. Les mineurs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les mineurs de 1945. Je propose la suppression de l'excuse de minorité", a-t-il déclaré.

François Fillon s'en est aussi pris à Emmanuel Macron, jugeant indignes les propos tenus par le candidat du parti "En marche" sur la colonisation, lors d'une interview à la télévision algérienne. Ce dernier avait caractérisé la colonisation comme "un crime contre l'humanité" et une "vraie barbarie".

À écouter également dans ce journal

- Jean-Luc Mélenchon est en meeting à Strasbourg et a proposé à Yannick Jadot et Benoît Hamon de soutenir une candidature unique.

- Les députés votent la réforme de la prescription pénale, jeudi 16 février.



- Des pompiers sont poursuivis par une compagnie d'assurance à Poitiers suite à un incendie.



- L'Agence nationale du médicament a ouvert une enquête sur le docétaxel. 5 femmes atteintes du cancer du sein ont succombé à un choc septique après l'avoir ingéré.



- Donald Trump a reçu le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu mercredi 15 février.



- Malaisie : une suspecte a été arrêtée dans la nuit du mercredi 15 février, suite au meurtre du demi-frère de Kim Jong-Un lundi 13 février.



- Les chiffres de 2016 d'Air France-KLM sont attendus ce mercredi 15 février. Le personnel s'inquiète de la création d'une filiale à bas coût.



- Le taux de chômage a légèrement baissé de 0,2 point en 2016. Il est de 9,7% en métropole et de 10 % en France entière selon l'Insee.



- Football : Arsenal s'est incliné face au Bayern Munich (5-1), mercredi 15 février.



- Art Garfunkel était l'invité de Georges Lang sur RTL