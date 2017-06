publié le 14/06/2017 à 08:02

Les premières tensions se font sentir au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron, notamment entre François Bayrou et le Premier ministre Édouard Philippe, qui a rappelé à l'ordre le ministre de la Justice, accusé d'avoir fait pression sur des journalistes de Radio France. Une enquête préliminaire vise le MoDem, le parti de François Bayrou, pour des soupçons d'emplois fictifs de ses assistants parlementaires européens.



Pour Jérôme Karsenti, avocat de l'association Anticor, "on est dans une ambiguïté classique, le garde des Sceaux est le supérieur hiérarchique du parquet et il est susceptible d'être visé par une enquête. Il y a conflit d'intérêts. Je pense que François Bayrou sera prudent. S'il ne l'est pas, le Premier ministre en tirera les conséquences". En déplacement à Lens, le président du MoDem s'est défendu : "Quand il y a quelque chose à dire, on le dit sans aucune pression mais on le dit, pour que le dialogue civique entre journalistes et responsables et citoyens soit un dialogue franc, et j'essaie d'être franc".

- INONDATIONS - De violents orages ont touché le département de la Haute-Loire la nuit dernière. Une personne est portée disparue, tandis que deux kayakistes ont finalement été retrouvés.

- GRANDE-BRETAGNE - Un spectaculaire incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation à l'ouest de Londres la nuit dernière. Le premier bilan fait état de 30 blessés. La tour de 27 étages a pris feu vers 1h15, nécessitant la présence de nombreux pompiers.



- ÉTATS-UNIS - Jeff Sessions, le ministre américain de la Justice, a été auditionné mardi 13 juin par une commission du Sénat. Il a nié toute collusion avec la Russie au cours de la campagne présidentielle, qui a porté Donald Trump au pouvoir.



- BREXIT - Emmanuel Macron s'est entretenu mardi soir avec Theresa May. Les négociations pour le Brexit débuteront bien la semaine prochaine, selon un calendrier validé. Le président et la Première ministre ont aussi annoncé un plan d'action antiterroriste commun.



- FOOTBALL - L'équipe de France termine sa saison par une victoire contre l'Angleterre (3-2). "L'été sera studieux", a prévenu le sélectionneur Didier Deschamps. Prochain rendez-vous pour les Bleus le 31 août contre les Pays-Bas.