Le journal de 7h : Raquel Garrido en passe de se retirer de la vie politique

publié le 11/11/2017 à 07:40

Raquel Garrido, porte-parole de La France insoumise, devrait annoncer ce samedi 11 novembre son retrait de la vie politique au profit de ses activités médiatiques, elle qui est également chroniqueuse dans l’émission de Thierry Ardisson sur C8, Les Terriens du dimanche.



"Ce qui est en cause, c’est le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il n’y a ni conflit ni aucune discorde avec M. Mélenchon", explique-t-on du côte du mouvement de gauche dans des propos relayés par Le Monde, alors que le temps de parole de Raquel Garrido était décompté de celui de LFI.

L'avocate prêtait également le flanc à des critiques faciles, comme lorsque dans une interview enregistrée deux jours avant la manifestation du 23 septembre, elle s'était réjouie par avance du succès du mouvement. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a défendu "son amie" sur Twitter : "Raquel est et reste mon amie. Elle n'a commis aucune faute. Seuls les journalistes ont cherché à tout pourrir par leurs fausses polémiques. Avec tout mon mépris."

À écouter également dans ce journal

- La hausse de la CSG de 1,7 point pour les agents publics sera compensée intégralement dans les collectivités locales et les établissements publics à compter de 2018.



- Les président français et allemand, Emmanuel Macron et Frank-Walter Steinmeier, ont entamé vendredi les commémorations de l'armistice de la guerre 14-18. Ils se sont notamment recueillis au "Hartmannswillerkopf", sur le versant alsacien des Vosges.



- La fédération des usagers de la SNCF a écrit au Premier ministre pour se plaindre de la dégradation de nombreuses lignes ferroviaires.



- Vendredi soir au Stade de France, les Bleus ont dominé le Pays de Galles en match amical 2 à 0.



- L'équipe de France de rugby affrontera les All Blacks, ce samedi soir au Stade de France (20h45), pour leur premier des quatre tests-matchs prévus au mois de novembre.