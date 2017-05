Le journal de 7h : Marion Maréchal Le Pen se retire de la vie politique

publié le 10/05/2017 à 07:55

La France compte désormais une retraitée de la politique de moins de 30 ans. Marion Maréchal Le Pen ne sera pas candidate aux élections législatives de juin prochain. La députée Front national du Vaucluse a annoncé mardi 9 mai qu'elle se retirait provisoirement de la vie politique. Elle abandonne également son mandat au conseil régional de la région PACA. L'information était déjà connue par Marine Le Pen en personne, même si elle avait démenti. Au début du mois d'avril, Le Canard Enchaîné avait annoncé que la plus jeune élue de la famille Le Pen, souhaitait prendre du recul sur la vie politique.



La benjamine de l'Assemblée nationale désire s'occuper de sa vie familiale et sa fille de 3 ans. Autre explication : les relations compliquées au sein du FN et ses désaccords avec sa tante Marine Le Pen. "C'est une désertion", s'est empressé de réagir Jean-Marie Le Pen dans un entretien au Figaro. Marion Maréchal Le Pen a toutefois précisé que sa retraite anticipée était provisoire : "Je ne renonce pas définitivement au combat politique", a-t-elle déclaré.

À écouter également dans ce journal :

- Le dernier conseil des ministres de François Hollande se tient ce mercredi 10 mai à 9h30

- La rupture est consommée entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti Communiste Français (PCF). Il n'y aura pas d'accord pour les législatives.



- Le patron du FBI américain James Comey a été limogé dans la nuit du mardi 9 mai par le président américain Donald Trump. La presse américaine évoque un "scandale de la dimension du Watergate."



- Manuel Valls souhaite s'inscrire dans le cadre d'une majorité présidentielle, mais le mouvement d'Emmanuel Macron réserve sa réponse jusqu'à jeudi 11 mai.



- François Hollande a voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle, selon l'un de ses proches dans un documentaire diffusé mardi soir sur France 5.



- Football : Monaco est éliminé de la Ligue des champions après une défaite 2 à 1 face à la Juventus