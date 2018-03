publié le 27/11/2016 à 07:24

Manuel Valls met la pression sur François Hollande. Le Premier ministre se positionne de plus en plus clairement en alternative au chef de l’État et semble envisager une candidature à l’élection présidentielle, en passant par la primaire de la gauche en janvier. C’est ce qu’il laisse entendre dans un entretien paru ce dimanche 27 novembre dans le JDD.



"Force est de constater qu'au cours de ces dernières semaines, le contexte a changé, souligne Valls. La parution du livre de confidences a créé un profond désarroi à gauche. Comme chef de la majorité, ma responsabilité est donc de tenir compte de ce climat. Face au désarroi, au doute, à la déception, à l'idée que la gauche n'a aucune chance, je veux casser cette mécanique qui nous conduirait à la défaite."

Face au risque de ne pas retrouver la gauche au deuxième tour de la présidentielle en mai 2017, Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale, a tiré la sonnette d’alarme et appelé Valls, Hollande, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à se présenter à la primaire.

À écouter également dans ce journal

- La primaire de la droite et du centre livrera son verdict ce dimanche à l’issue du deuxième tour. Les bureaux de vote ouvrent leurs portes à partir de 8h, les électeurs sont invités à choisir entre François Fillon et Alain Juppé.



- À Cuba, le deuil continue après le décès vendredi soir de Fidel Castro. Les funérailles de l’ex-dirigeant auront lieu le 4 décembre. À Paris, les anonymes étaient invités à se réunir en mémoire du père de la révolution cubaine.



- Une campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets a été lancée. La direction départementale des routes de l'Ouest a voulu sensibiliser les automobilistes sur les détritus jetés et accumulés aux abords des différents axes.



- L’année a été particulièrement bonne pour les producteurs vinicoles, notamment dans le bordelais où 2016 se range dans la catégorie millésime. Les pluies de début septembre et l'été indien pendant la récolte ont permis au raisin d'atteindre une maturité parfaite.



- Le XV de France a réalisé un bon match mais s’est incliné encore une fois face aux All Blacks (19-24) samedi soir au Stade de France. Les Bleus ont montré un bien meilleur visage que lors de la cinglante défaite en quarts de finale de la Coupe du monde il y a un an.



- En football, Monaco a infligé une sévère défaite à l’OM (4-0) samedi en Ligue 1 pour prendre provisoirement la tête du classement. Ce dimanche soir, choc au Parc OL entre Lyon et le PSG.

- En F1, c’est l’épilogue de la saison 2016 avec le Grand Prix d’Abu Dhabi qui déterminera le nouveau champion du monde. Lewis Hamilton, qui s’élancera en pole position, tentera de priver Nico Rosberg de sa première couronne mondiale.