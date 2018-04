Le journal de 7h : les Macron paient leur frais personnels

publié le 29/04/2018 à 08:40

Selon une enquête du Parisien parue ce dimanche 29 avril, les Macron s'acquitteraient de la quasi totalité de leurs frais personnels. Ainsi, Emmanuel et Brigitte Macron paieraient eux-mêmes les courses, du dentifrice aux croquettes de leur chien Nemo.



Les locataires du palais présidentiel tiennent à montrer l'exemple. On se souvient, qu'à Noël, le couple avait passé les fêtes dans un gîte quatre étoiles de Chambord ce qui avait créé polémique. Le chef de l'État avait pris la parole pour affirmer toutes leurs dépenses étaient réglées par lui et non pas par l'État.

Il en va de même pour les tenues de Brigitte Macron, qui sont prêtées par de grands couturiers lorsqu'elle est en représentation. À l'automne, le gouvernement avait estimé qui lui serait allouée une enveloppe de 440.000 euros par an. Les chiffres précis seront indiqués dans le rapport des comptes, mi-juillet.

Concernant les déplacements privés, le couple adresse un chèque au ministère de la Défense lorsqu'ils utilisent les avions Falcon et les hélicoptères de l'État. De plus, le président s'acquitte en personne de la taxe d'habitation.

