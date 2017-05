Le journal de 7h : Le premier ministre va être annoncé à 8h

publié le 15/05/2017 à 07:39

Il n'aura jamais dévoilé le nom de ce dernier avant l'heure... Emmanuel Macron, au lendemain de son investiture va annoncer ce lundi 15 mai le nom de son Premier ministre. Ce dernier va être nommé en tout début de matinée et l'annonce devrait se faire par un communiqué. La passation de pouvoir se fera donc avec Bernard Cazeneuve qui n'est, pour l'heure, toujours pas arrivé à Matignon et profil de son successeur, Emmanuel Macron l'a très bien décrit : il veut quelqu'un d’expérience, de solide à l'Assemblée nationale.



C'est Edouard Philippe qui semble être le favori et depuis plusieurs jours, les rumeurs vont bons trains concernant sa place à Matignon. Ce Républicain âgé de 46 ans et est le maire de la ville du Havre. Proche d'Alain Juppé, il s'était rallié à Emmanuel Macron au tout début de sa campagne. Nommer un ministre issu de la droite et du centre lui permettrait aussi de "déstabiliser encore un peu plus les Républicains"

À écouter également dans ce journal

- Berlin : Emmanuel Macron se rendra en Allemagne ce lundi soir pour y effectuer un dîner avec la chancelière Angela Merkel.



- Brigitte Macron : Emmanuel Macron avait promis de clarifier le statut de Première dame. Cette dernière a eu idée précise de son rôle : elle veut en tout cas garder son exigence et sa liberté de parole vis-à-vis de son mari.



- Cyberattaque : l'usine Renault de Douai est toujours fermée ce lundi 15 mai. En cause, la cyberattaque mondiale qui a fait près de 200.000 victimes, dont le constructeur automobile Français.



- Jeux Olympiques : dans quatre mois, Paris saura si elle est désignée pour organiser les JO de 2024 mais le succès ou l'échec se joue ce lundi 15 mai.



- Football : pas encore officiel mais tout comme.. Monaco est désormais champion de France grâce à une victoire 4-0 sur Lille hier soir, le PSG devra remporter une victoire avec 16 buts d'écarts pour inverser le cours des choses.