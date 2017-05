publié le 17/05/2017 à 07:39

Avec 24 heures de retard, le nouveau gouvernement sera annoncé ce mercredi 17 mai à 15 heures. Après Édouard Philippe, nommé Premier ministre lundi, les tractations vont bon train pour connaître les futurs ministres. Nicolas Hulot est ainsi pressenti pour diriger un grand ministère de l'Environnement. Après avoir dit non à Nicolas Sarkozy et François Hollande, il serait cette fois-ci intéressé. En tout cas, il n'a pas démenti la rumeur.



Parmi les autres personnalités avancées, Leïla Slimani, qui a remporté le dernier Prix Goncourt, est annoncée au ministère de la Culture. Bruno Le Maire, ancien candidat à la primaire de la droite, pourrait reprendre les Affaires étrangères, tandis que Nathalie Kocsiusko-Morizet a refait un appel du pied à Emmanuel Macron mardi. Ancienne ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, ancienne dirigeante de la RATP et de la SNCF, Anne-Marie Idrac devrait devenir ministre de l'Économie, sauf changement de dernière minute. Mais elle assure ne pas avoir reçu le moindre coup de fil.

À écouter également dans ce journal

- L'annonce du nouveau gouvernement a été retardée de 24 heures en raison d'ultimes vérifications par l'équipe d'Emmanuel Macron sur la situation fiscale des nouveaux ministres. L'objectif, éviter un nouveau scandale comme l'affaire Cahuzac ou Thévenoud, qui avait plombé le quinquennat de François Hollande.

- L'ancien patron du Quick d'Avignon, où un adolescent est mort d'une toxi-infection il y a six ans, revient devant la justice. "On est très malheureux, c'est long. On veut que le prévenu soit reconnu coupable. L'état sanitaire de son restaurant n'était pas approprié. Nous avons payé un repas qui a tué mon fils", a déclaré sa mère.



- Donald Trump fait face à un nouveau scandale. Après l'article retentissant du Washington Post, qui le soupçonne d'avoir divulgué aux Russes des informations hautement classifiées, c'est au tour du New York Times d'avancer que le président aurait demandé à James Comey, le chef du FBI limogé par ses soins la semaine dernière, de "laisser tomber" une enquête sur l'ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn.



- Karim Benzema règle ses comptes dans le journal L'Équipe ce mercredi. L'attaquant du Real Madrid, qui n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis l'automne 2015, s'en prend à Didier Deschamps et Mathieu Valbuena, l'autre protagoniste de l'affaire de la sextape.



- Le Festival de Cannes s'ouvre ce mercredi. La Croisette et le tapis rouge vont voir défiler de nombreuses stars au cours des 12 jours de compétition. Will Smith, Jessica Chastain et Agnès Jaoui dans le jury présidé par Pedro Almodovar, Monica Bellucci en maîtresse de cérémonie. Sans compter toutes celles qui présenteront leur film aux festivaliers.