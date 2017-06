publié le 18/06/2017 à 07:40

Une seule triangulaire, et 572 duels... Après avoir élu quatre députés dès le premier tour des élections législatives le 11 juin dernier, les Français doivent ce dimanche parfaire la nouvelle Assemblée nationale. Pour La République en marche, parti du président de la République, l'enjeu est simple : plus la majorité à l'assemblée sera large, plus il sera facile pour le gouvernement de faire adopter les lois souhaitées. Cela fait plusieurs semaines que l'on prédit à REM une victoire écrasante. Par conséquent, pour les autres partis, il s'agit de savoir qui incarnera la première force d'opposition.



Les Républicains espèrent incarner cette force. Pour cela, il faut s'assurer l'élection de 15 élus afin de former un groupe parlementaire, sans cela, les partis, du PS au FN en passant par La France insoumise auront moins de moyens et moins d'espace d'expression au sein de l'Assemblée nationale. Les élections législatives déterminent le poids de chaque parti pour les cinq ans à venir, mais le scrutin ne passionne pas les Français. La semaine dernière, lors du premier tour, l'abstention a atteint 51 %, et selon certains sondages, elle pourrait encore augmenter ce dimanche.

À écouter également dans ce journal :

- Corrida : le matador espagnol Ivan Fandiño est décédé le 17 juin à l'hôpital de Mont-de-Marsan après un accident rarissime lors d'une corrida à Aire-sur-l'Adour. Le matador de 36 ans a été encorné par un taureau lors de sa deuxième prestation dans le cadre de la Fête de la commune.

- Colombie : une bombe a explosé dans les toilettes d'un centre commercial de Bogota. Une Française de 23 ans a trouvé la mort, ainsi que deux autres femmes de 27 et 31 ans. Onze personnes ont été blessées, dont quatre sont dans un état critique.



- Londres : 58 personnes sont considérées mortes ou disparues dans l'incendie de la tour Grenfell, a indiqué le chef de la police londonienne samedi en fin de journée. Le bilan n'est peut-être pas définitif, il pourrait encore évoluer à la hausse.



- Portugal : un incendie dans la région de Leiria, dans le centre du Portugal, a fait 25 victimes, selon un bilan provisoire.



- Rugby : le XV de France s'est incliné 37 à 15 face à l'Afrique du Sud lors d'une rencontre à Durban