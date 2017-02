Le journal de 7h : l'enquête se poursuit pour François Fillon

publié le 25/02/2017 à 07:56

Le parquet national financier a annoncé vendredi 24 février l'ouverture d'une information judiciaire dans le cadre de l'affaire Penelope. 3 juges d'instruction sont nommés. Ils ont sur le papier la possibilité de mettre en examen le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon. Une hypothèse peu probable à moins de deux mois du premier tour. Cette décision écarte le doute d'un procès à court terme pour les époux Fillon. De son côté, François Fillon l'a prévenu : il maintiendra sa candidature, même mis en examen. Dans son entourage paradoxalement, on est plutôt rassuré par l'ouverture de cette information judiciaire.



Pour les avocats de la famille Fillon, elle signifie qu'aucun élément tangible n'a pu être trouvé contre leur client. "Nous ne doutons pas qu'avec des juges indépendants, l'innocence de François et Pénélope Fillon soit reconnue", disent-ils. François Fillon était en meeting à Maison-Alfort près de Paris, vendredi soir. Il s'en est pris à son principal rival pour l'accès au 2ème tour de la présidentielle : Emmanuel Macron, qu'il a taxé de "lâcheté électorale" avec "un programme qui est une soupe tiède", dit François Fillon.

À écouter également dans ce journal

- Le nombre de demandeurs d'emploi reste stable : il a augmenté de 800 personnes pour le mois de janvier 2017 (+0,2%).

- Pôle Emploi fait appel à des jeunes mobilisés en service civique, pour venir en aide aux chômeurs qui ne maîtrisent pas l'informatique.



- Le 54e Salon de l'Agriculture ouvre ses portes ce samedi 25 février. François Hollande est venu inaugurer cette édition.



- Un couple et ses deux enfants ont disparu depuis 8 jours, à Orvault. C'est une disparition qui rappelle étrangement l'affaire Dupont de Ligonnès. Et c'est également la police de Nantes qui est chargée de l'enquête.



- La 42e édition des César s'est déroulée vendredi 24 février à la salle Pleyel à Paris.3 titres de film sont à retenir : "Juste la fin du monde", "Divines" et "Elle".



- Début de la 27e journée de Ligue 1 de Football. Nantes a battu Dijon 3 buts à 1, les Canaris remontent à la 13e place du classement, à 6 points du premier relégable.