Le journal de 7h : incertitude sur le deuxième tour de la présidentielle

publié le 10/04/2017 à 07:59

Inversion des courbes dans les intentions de vote et incertitude sur l'affiche du deuxième tour. Dans un sondage KANTAR Sofres-Onepoint pour RTL, le Figaro et LCI Jean-Luc Mélenchon dépasse pour la première fois François Fillon d'un point. Le candidat de la France insoumise passe à 18% dans les intentions de vote contre 17 pour le candidat Les Républicains. Il a fait un bond spectaculaire de 6 points en 3 semaines. Et ce que gagne Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, le candidat du PS le perd, il recule encore et se retrouve sous la barre des 10%.



François Fillon ne parvient toujours pas à élargir son électorat. De plus l'écart se resserre et ils sont désormais quatre à pouvoir prétendre se qualifier, Marine Le Pen est au coude-à coude avec Emmanuel Macron avec 24% d'intentions de vote, suivi de Jean-Luc Mélenchon puis de François Fillon.

À écouter également dans ce journal

- Meeting : Jean-Luc Mélenchon et François Fillon étaient tous deux en meeting dimanche 9 avril : le premier était sur le vieux-port de Marseille tandis que le second se trouvait porte de Versailles.

- Marine le Pen : La candidate du Front national a déclaré dimanche 9 avril lors de son passage dans le Grand Jury que la France n'était "pas responsable" du Vel d'Hiv.



- Pédophilie dans l'Église : Le père Preynat, accusé de pédophilie, avait disparu depuis des mois. Hospitalisé depuis fin décembre, il a finalement été retrouvé en bonne santé et va donc pouvoir être jugé.



- Égypte : Au moins 44 personnes sont décédées dans deux explosions qui se sont déroulées à quelques heures d'intervalles dans une ville près du Caire et la deuxième à Alexandrie dimanche 9 avril. Des attentats intentés contre deux églises coptes.



- Stockholm : une rassemblement avait lieu à Stockholm hier, dimanche 9 avril, afin de s'unir contre le terrorisme après l'attentat meurtrier au camion bélier.



Football : Le PSG a battu Guingamps 4-0 au parc des Princes. Paris reste à trois points du leader, Monaco.