Le journal de 7h : Gérard Collomb en déplacement à Trappes

publié le 18/05/2017 à 07:45

L'annonce du gouvernement d'Emmanuel Macron est arrivée avec 24 heures de retard, mais certains n'ont pas perdu de temps : Gérard Collomb s'est déplacé à Trappes, dans les Yvelines, pour saluer le travail des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur va devoir apaiser les colères des policiers : "Je veux me rendre compte de la vie de celles et ceux qui agissent sur le terrain", a-t-il déclaré.



Le sénateur-maire de Lyon s'est également recueilli sur les Champs-Elysées, à l'endroit où Xavier Jugelé a été tué lors d'une attaque terroriste en avril dernier. Le nouveau ministre va devoir représenter une profession traumatisée qui attend de vrais gestes pour améliorer leurs conditions de travail. Soutien de la première heure, Gérard Collomb est considéré comme un proche d'Emmanuel Macron, depuis la création de son mouvement "En Marche!" en avril 2016.

À écouter également dans ce journal :

- Le premier chantier du nouveau garde des Sceaux, François Bayrou, sera la loi de moralisation de la vie publique.

- "Nicolas Hulot a eu raison de rentrer dans le gouvernement" a déclaré José Bové suite à la nomination de l'ancien animateur d’Ushuaïa en tant que ministre d'État chargé de la transition écologique.



- Muriel Pénicaud a été nommée ministre du Travail et devra mener le chantier de la réforme du Travail.



- L'arrivée de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin dans le gouvernement suscite des remous chez les Républicains. "Ils ne sont plus membres du parti" a déclaré le secrétaire du parti Les Républicains Bernard Accoyer.



- Procès Francis Heaulme : le tueur en série a été condamné à la réclusion à perpétuité pour le double meurtre de Montigny-les-Metz.



- Donald Trump s'est vu imposer la nomination d'un procureur indépendant dans l'enquête sur les liens supposés entre l'équipe Trump et la Russie.



- Anne-Sophie Lapix sera la nouvelle présentatrice des journaux de 20h du France 2. David Pujadasquittera son poste à la fin du mois de juin, après 16 ans aux commandes du 2e JT le plus regardé de France.



- Monaco a été sacré champion de France de football.