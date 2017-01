REPLAY - Comme annoncé lors de ses voeux, le chef de l'État ira à la rencontre des militaires français qui combattent l'État islamique en Irak.

> Le journal de 7h : François Hollande est arrivé en Irak Crédit Image : RTL Télécharger

par Yves Calvi , Jérôme Chapuis publié le 02/01/2017 à 07:43

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Quatre ans après sa visite au Mali, François Hollande est arrivé en Irak lundi 2 janvier dans la matinée. Le chef de l'État a atterri peu avant 4h30 à Bagdad, accompagné du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Le Président rencontrera les soldats français formant les forces spéciales d'élite du contre-terrorisme (CTS). Dans l'après-midi, il se rendra à Erbil au Kurdistan irakien (nord), où sont stationnées les forces spéciales françaises qui conseillent les peshmergas kurdes engagés dans la bataille pour reprendre la ville de Mossoul des griffes de l'État islamique.



François Hollande entend aussi consolider les relations entre les deux pays. Dans l'avion présidentiel se trouvent également cinq tonnes de médicaments. Un autre appareil transporte des tentes et des vivres afin de venir en aide à la population meurtrie par la guerre. La visite de François Hollande est placée sous une sécurité maximale, deux jours après un attentat revendiqué par l'État islamique qui a fait près de 30 morts sur un marché de Bagdad.

À écouter également dans ce journal :

- Turquie : les autorités turques traquent encore l'assaillant qui a semé la mort en tirant sur les gens dans l'une des boîtes de nuit les plus huppées d'Istanbul, tuant 39 personnes, dont de nombreux étrangers parmi lesquels une franco-tunisienne, qui fêtaient le Nouvel An. Le pays a été secoué en 2016 par une tentative de coup d'État et des attentats meurtriers attribués aux jihadistes du groupe État islamique et à la rébellion kurde. Parmi les 65 blessés, 4 sont Français.



- Syrie : Les combats entre régime et rebelles se poursuivaient dimanche sur plusieurs fronts en Syrie, risquant de mettre en péril une trêve qui a obtenu un soutien mitigé de l'ONU.



- Météo : La vigilance neige et verglas est de mise, lundi, dans les Hauts-de-France à la région parisienne, avec une alerte orange étendue à 18 départements et prévue jusqu'à la mi-journée, jour des derniers retours de vacances. Les 18 départements sont les suivants : Aisne, Ardennes, Eure, Eure-et-Loir, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne et Val-d'Oise.



- Sondage : une majorité de Français (58%) se disent "optimistes" pour l'année 2017, mais ne comptent pas sur la présidentielle pour apporter davantage d'espoir, selon un sondage Harris Interactive pour RTL publié lundi.



- Football : selon le quotidien L'Équipe, l'Olympique de Marseille souhaiterait faire revenir Dimitri Payet. Pour se faire, le club pourrait verser près de 40 millions d'euros à West Ham, le club dans lequel évolue Payet cette année.