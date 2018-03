publié le 28/11/2016 à 07:35

La tendance s'est confirmée, François Fillon a remporté dimanche 27 novembre la primaire de la droite et du centre. Le député de Paris, déjà en tête à l'issue du premier tour, a capté plus de 66% des suffrages exprimés, contre 33,5% pour Alain Juppé. "Je veux remercier Alain Juppé, pour la campagne qu'il a conduite, pour ce qu'il est, un homme d'État, pour les mots qu'il a eus à mon endroit ce soir. Je veux lui dire combien je compte sur lui pour nous aider dans cette bataille qui commence", a indiqué Fillon dans un discours devant la Haute autorité de la primaire.



Cette victoire de l'ancien Premier ministre est un scénario inattendu. Peu de monde y croyait lors de l'annonce de sa candidature il y a trois ans, ses adversaires faisaient preuve de condescendance. Puis la campagne s'est faite sans lui, focalisée sur le duel entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Mais les débats télévisés viennent tout chambouler, en un mois Fillon prend 25 points dans les sondages. Il représentera la droite dans la course à l'élection présidentielle.

À écouter également dans ce journal

- Roselyne Bachelot, soutien de François Fillon, dresse un portrait élogieux du vainqueur de la primaire : "C'est mon frère, il est volontiers moqueur, mais jamais envers son épouse et ses enfants, il est tendre et proche, il a un lien très touchant avec son fils Arnaud. Pour sa femme il a une extraordinaire admiration, mais aussi de la retenue".

- La victoire de François Fillon n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Marine Le Pen, dont une partie des électeurs pourrait être séduite par le programme de l'ancien Premier ministre.



- La fracture est proche entre François Hollande et Manuel Valls. La rumeur a couru dimanche soir de l'éviction du Premier ministre après ses propos dans le JDD sur une candidature à la primaire de la gauche contre le chef de l'État. Les deux hommes ont prévu de déjeuner ensemble ce lundi.



- Le procès de la fusillade du Theatro s'ouvre ce lundi. Le prévenu avait ouvert le feu à la kalachnikov dans cette discothèque en juillet 2012 à Lille, tuant deux personnes.



- En football, le PSG a bien terminé sa semaine en s'imposant à Lyon (1-2) grâce à un doublé d'Edinson Cavani. Les Parisiens reviennent à un point du leader niçois.