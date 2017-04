publié le 27/04/2017 à 07:57

L’épisode de l’usine Whirlpool restera sans doute comme l’image de cet entre deux tours. La visite surprise de Marine Le Pen mercredi 26 avril, suivie peu de temps après par Emmanuel Macron, aux employés de l’usine menacée de fermeture : "Je suis ici à ma place au milieu des salariés de Whirlpool. Je ne suis pas en train de manger des petit fours avec quelques représentants qui ne représentent qu’eux-mêmes", a accusé la candidate du Front national.



Emmanuel Macron, quant à lui, a invité à ne pas jouer "le jeu de la démagogie" : "La responsabilité, c’est de voir les syndicats qui ont fait un travail remarquable. C’est pas de venir faire de belles images devant des gens qui sont flattés que vous veniez les voir pour repartir." Avant de lancer sa contre-offensive, le soir, en meeting.

Marine le Pen, en voulant faire un bon coup, a donné un coup de fouet à la campagne d’Emmanuel Macron. Il a retrouvé sa soif de victoire : "Je ne lui laisserai pas un centimètre d’espace, pas une seconde de répit, pas une once d’énergie. C’est plutôt elle qui m’a couru après à Amiens pour ne rester qu’un quart d’heure. Moi je suis resté une heure et demi avec l’intersyndical et plus d’une heure avec les salariés. Ne vous trompez pas : c’est elle qui me court après. Et elle courra longtemps." Un ton offensif qu’il promet de garder jusqu’au second tour. Il promet même au débat télévisé la semaine prochaine d’attaquer. Emmanuel Macron veut gagner des points.

À écouter également dans ce journal

- La France du 8 mai : chaque jour, RTL décortique un élément des programmes de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Aujourd’hui, on s’intéresse aux institutions.



- Nicolas Sarkozy votera Emmanuel Macron. Il l’a dit dans un texte publié le 26 avril. Pour Xavier Bertrand, ce n’est pas suffisant : "J'en voudrais plus. Il a un pouvoir de persuasion sur ses fidèles, ses soutiens, ses lieutenants. Qu’il leur demande de prendre la même position que lui", a-t-il dit le 26 avril sur France 2. Il cible, sans le nommer, Laurent Wauquiez.



- Le PDG de Paprec, une société spécialisée dans le recyclage qui emploie des milliers de personnes, met en garde ses salariés contre Marine Le Pen. Le patron mouille la chemise, ce qui est diversement apprécié par ses salariés. Son principal argument ? Un retour au franc mettrait en grande difficulté son entreprise.



- Le quinquennat de François Hollande s’achève sur l’un des pires chiffres mensuels sur le front du chômage. 1,3 % de hausse, soit 43.700 chômeurs de plus au mois de mars. Sur l’ensemble du mandat, ce sont 585.000 demandeurs d’emploi supplémentaires. Nicolas Sarkozy avait terminé son mandat avec 745.000 de plus.



- Le PSG a battu Monaco 5-0 hier soir au parc des princes. Les Monégasques ont fait tourner effectif ; la coupe de France n’était pas leur priorité. Pour le Parisien Blaise Matuidi, seul le résultat compte.