publié le 21/03/2017 à 07:40

Le premier grand débat télévisé de la campagne présidentielle a eu lieu lundi 20 mars sur TF1. Les cinq principaux candidats (Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon) se sont expliqués pendant 3h30. Avec l'objectif de convaincre les 15 millions de Français qui se disent encore indécis à un peu plus d'un mois du premier tour.



Ce premier débat, serein et précis, parfois drôle, a proposé quelques passes d'armes entre les candidats, notamment entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. "Vous avez un talent fou. Vous arrivez à parler sept minutes et je suis incapable de résumer votre pensée. Vous n'avez rien dit. C'est le vide absolu, sidéral", a lancé la présidente du FN. L'impression ressentie après le débat a davantage souligné la verve de Jean-Luc Mélenchon, pour qui 46% des lecteurs de RTL.fr ont été séduits par le discours sur le plateau de TF1.

À écouter également dans ce journal

- Pendant le débat, François Fillon a été épargné sur les affaires. Ses soutiens étaient donc soulagés et l'ont accueilli chaleureusement dans un bar parisien. "La dynamique est lancée, l'alternance est en marche", s'enthousiasme l'un de ses militants.

- Selon une information de RTL, Bruno Le Roux doit rencontrer le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur va devoir s'expliquer sur les contrats d'assistants parlementaires de ses filles, qui en ont cumulé 24 entre 2009 et 2016, pour un salaire total de 55.000 euros.



- Le profil psychiatrique de l'adolescent qui a fait feu dans son lycée de Grasse interpelle, alors que deux psychiatres, consultés par les parents, n'ont rien noté d'anormal. Des professionnels de la santé s'interrogent sur une possible erreur de diagnostic.



- L'Est de la France est touché par une épidémie de rougeole, en raison d'une baisse de la vaccination. "Ces maladies reviennent, c'est assez effrayant", concède une mère de famille. "J'ai vu des cas dans les bouquins pendant mes études, mais pas en cabinet", admet un médecin.



- À Tours, la construction d'une église est en marche avec la pose d'une première pierre, événement assez rare. "Une église que l'on bâtit, c'est une communauté qui veut vivre", explique un fidèle. L'ouverture de l'église Saint-Martin est prévue le novembre prochain, le jour de la Saint-Martin.