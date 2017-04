publié le 15/04/2017 à 07:58

C'est le dernier week-end de campagne pour les 11 candidats à la présidentielle française. Ils ont jusqu'à vendredi 21 avril à minuit pour sillonner la France et convaincre les électeurs avant le premier tour. Mais déjà l'élection est en préparation, comme on peut le voir dans la rue. Les affiches officielles des candidats sont en train d'être collées sur pas moins de 80.000 panneaux en métropole. Un travail titanesque.



Le journaliste Benjamin Duhamel a rencontré Maxime, l'un des nombreux colleurs d'affiche dans les rues de Paris. Il arrive sur son scooter, seau de colle à la main et les yeux cernés : "On a commencé à minuit hier soir, on a préparé nos affiches et on est repartis" explique-t-il. Maxime est vigilant. Il doit surveiller l'état des affiches, et ce n'est pas la seule consigne : chaque candidat a droit à deux affiches par panneau et Maxime doit aller vite : "trois minutes par panneau, maximum". Certains posters, comme ceux de Marine Le Pen, font plus réagir que les autres : "Parfois il y a des gens qui sont contre, ça dépend des quartiers. Mais on se fait embêter de temps en temps, ils ne veulent pas qu'on les pose."

Samedi 22 avril marquera la date limite pour placarder les portraits des candidats à l'Élysée, mais France Affichage Plus espère terminer mardi au plus tard. Comme Maxime, ils sont près de 700 à écumer le pays jusqu'au plus petit village de France.

À écouter également dans ce journal

- François Fillon à nouveau rattrapé par l'affaire des costumes de luxe : le candidat de la droite a affirmé il y a plusieurs semaines qu'il les avait rendus mais les enquêteurs se demandent maintenant s'il s'agit des bons costumes, selon le site Médiapart. Des costumes offerts depuis 2014 par l'avocat Robert Bourgi, qui déclare qu'il a été incité à mentir par le camp Fillon.



- Le régime de Pyongyang montre les muscles : à l’occasion du 105e anniversaire de son père fondateur, des milliers de soldats viennent de défiler pour une grande parade militaire, et le numéro 2 du régime affirme que le pays est prêt à répondre à toute attaque nucléaire. C’est une mise en garde aux États-Unis de Donald Trump, qui a envoyé plusieurs navires de guerre au large de la Corée du Nord cette semaine.





- Le site de petites annonces VivaStreet visé par une enquête pour proxénétisme aggravé. Enquête ouverte depuis le 15 février dernier. C'est une association qui milite pour l'abolition de la prostitution qui a déposé plainte pour alerter sur les dérives de VivaStreet. Sur ce site, les internautes trouvent de tout, y compris des massages et des moments de relaxation.



- La Guyane toujours à l’arrêt, après presqu'un mois de mouvement social. Mais pour ce week-end de Pâques un collectif de manifestants a décidé d'ouvrir les barrages jusqu'à nouvel ordre sauf les plus stratégiques, comme ceux situés près du centre spatial à Kourou.



- Ce week-end de Pâques sera l'un des plus chargés de l'année sur les routes. De nombreux bouchons sont à prévoir aux abords des grandes villes. Bison Futé hisse le drapeau orange pour le samedi 15 avril, rouge près des Alpes et dans la Vallée du Rhone. Par ailleurs, la Fondation Vinci Autoroutes profite de ce week-end à rallonge pour alerter sur les risques du manque de sommeil chez les motards.