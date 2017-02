publié le 19/02/2017 à 07:27

Emmanuel Macron était en meeting samedi 18 février à Toulon, devant 1.200 personnes alors que les organisateurs en attendaient 2.000. Le candidat à l’élection présidentielle s’est exprimé dans une ambiance moins enflammée que d’habitude, surtout pour déminer le terrain après ses propos polémiques sur la colonisation. Paraphrasant le général de Gaulle à Alger en 1958 pour s'adresser aux pieds-noirs et aux anciens combattants.



"Je le dis aujourd'hui, à chacun et chacune dans vos conditions, dans vos histoires, dans vos traumatismes, parce que je veux être président, je vous ai compris et je vous aime", a lancé le tribun, sans pour autant "revenir" sur ses propos, et encore moins "s'excuser". Massés devant les grilles menant au Zénith Omega, près de 200 pieds-noirs, harkis et anciens combattants ont une nouvelle fois manifesté leur grogne avant le début du meeting.

À écouter également dans ce journal

- Plusieurs rassemblements de soutien à Théo ont eu lieu en France samedi, notamment à Paris place de la République, en présence notamment de Jean-Luc Mélenchon et Lilian Thuram. Des affrontements ont gâché certains cortèges, 13 personnes ont été interpellées à Paris.

- Un incendie dans un centre de stockage de gaz a provoqué des explosions en série vendredi soir à Jonquière dans le Vaucluse.Plus de 3.000 bouteilles de gaz au total ont explosé selon la gendarmerie. Reste maintenant à savoir s'il s'agit d'un accident ou d'un acte délibéré.



- Le chassé-croisé des vacances a provoqué de forts ralentissements sur les routes samedi, la journée a été classée noire dans les Alpes. Les vacanciers n’étaient donc pas mécontents d’être arrivées dans les stations pour profiter d’une première descente à skis.



- En Ligue 1, l’OM s’est imposé logiquement contre Rennes (2-0), grâce notamment à un superbe but de Florian Thauvin. De son côté, Nice a gagné à Lorient (0-1) et remet la pression sur le PSG et Monaco.



- La Fédération française de tennis a un nouveau président. Bernard Giudicelli, 59 ans, a pris la place de Jean Gachassin. Il a été élu avec 51,9% des voix. Une sacrée satisfaction pour celui qui depuis 4 ans était le secrétaire général de la FFT.