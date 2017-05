Le journal de 7 heures : jour de dénouement de l'élection présidentielle 2017

publié le 07/05/2017 à 08:46

L'attente touche à sa fin. À 20 heures, ce dimanche 7 mai, les Français connaîtront leur nouveau ou nouvelle président de la République. Un peu plus de 66.500 bureaux de vote accueillent les électeurs en métropole. Ils ont ouvert à 8 heures, mais dans les départements d'Outre-mer (DOM), les Français ont déjà voté.



Cette semaine comme il y a deux semaines au premier tour, le scrutin va se dérouler sous état d'urgence en métropole et donc sous haute sécurité. Plus de 50.000 policiers, gendarmes et militaires sont déployés sur le territoire afin d'assurer le bon déroulement du scrutin. Dans les bureaux de vote, l'installation et les préparatifs ont été beaucoup plus rapide qu'il y a deux semaines, et pour cause : il n'y a plus que deux candidats en lice, Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Sur le marché lyonnais de la Croix-Rousse, les commerçants ont installé leurs étals, les bistrots ont accueilli leurs premiers clients. Mais parmi les commerçants, certains ne savent toujours pas pour qui voter. En Guyane, les habitants ont voté avec 24 heures d'avance. La région a connu des mouvements sociaux de grande ampleur ces dernières semaines, et deux tiers des Guyanais ne sont pas allés voter au premier tour. Ce scrutin présidentiel sera celui qui a le moins mobilisé les habitants.





Pour que le scrutin soit valide, le respect des règles est essentiel. Il y a deux semaines à Lamastre (Ardèche), le vote a été invalidé car les habitants n'avaient pas eu à justifier de leur identité. Si la carte d'électeur n'est pas obligatoire, la pièce d'identité avec photo si. Cela peut être une carte vitale ou un permis de chasse. 12 communes en France ont vu leur vote invalidé au terme du premier tour.

-Cinq personnes dont deux nourrissons ont été tués dans un accident de la route en fin d'après-midi entre Béthune et Le Touquet. Un autre enfant été grièvement blessé, samedi 6 mai.



-Au Nigeria, 82 lycéennes enlevées il y a deux ans par la secte islamiste Boko Haram ont été libérées, selon une source gouvernementale.



-Football : à deux journées de la fin, les Monégasques conservent trois points d'avance sur les Parisiens et la victoire semble quasi acquise. Ils se sont imposés hier sans souci 3 - 0 sur la pelouse de Nancy. De son côté, le PSG s'est imposé 5 - 0 devant Bastia. Match nul 1 - 1 entre Lorient et Angers, victoire 2 - 0 de Metz à Lille, 1 - 0 de Caen à Toulouse et 4 - 0 de Guingamp sur Dijon. Metz et Angers ont obtenu leur maintien en ligue 1.



-Rugby : La Rochelle et Clermont-Ferrand sont déjà assurés d'être en demi-finale du Top 14. Les Clermontois ont battu hier soir les Rochelais 30 - 26. Montpellier a dominé 27 - 26 le Stade Français. 22 - 20 pour le Racing 92 sur Bordeaux Bègles, 32 - 12 pour Toulon devant Pau. Brives s'est imposé 33 - 27 face à Castres, Grenoble 53 - 21 devant Lyon et les Toulousains ont battu 40 à 12 les Bayonnais.