publié le 07/03/2018 à 07:01

Dans un mois, le Parti socialiste aura un nouveau patron. En attendant, les adhérents devront choisir entre quatre candidats qui vont débattre ce soir sur RTL et LCI. Beaucoup de Français découvrent leur existence : Luc Carvounas ancien proche de Manuel Valls, Olivier Faure patron du groupe PS à l'Assemblée, Stéphane Le Foll ancien ministre de François Hollande et Emmanuel Maurel Mélenchon compatible.



L'un d'eux aura donc la lourde tâche de redresser un parti qui a disparu des radars des Français si l'on en croit le sondage Harris Interactive pour RTL/Le Figaro/LCI. Ainsi, pour7 Français sur 10, le PS n'est pas important, sa ligne politique est illisible et il n'est pas en phase avec la société.

L'autre problème, c'est que le PS n'a pas encore lancé de réflexion sur son échec, pour enrayer sa chute dans l'opinion. Enfin, il ne s'impose sur aucun sujet important comme le chômage, le pouvoir d'achat ou l'immigration.

À écouter également dans ce journal

Politique - François Baroin s'éloigne de la politique en rejoignant la banque Barclays. Il reste toutefois maire de Troyes et président de l'Association des maires de France.



Football - Le Paris Saint-Germain s'est incliné 2-1 face au Real Madrid hier soir au Parc des Princes en match retour des 8es de finale de la Ligue des champions. Pour la deuxième année consécutive, le club ne verra pas les quarts.



International - Le principal conseiller économique de Donald Trump, Gary Cohn, a annoncé qu'il démissionnait après la décision très controversée du président américain de taxer les importations d'acier et d'aluminium.



Médias - Sous pression des opérateurs, TF1 a rendez-vous au CSA aujourd'hui. Alors que Canal+ a coupé le signal, Orange et Free menacent de faire de même. Ils refusent de payer davantage pour des programmes gratuits.