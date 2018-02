publié le 09/02/2018 à 07:19

Le parquet de Saint-Malo a confirmé les investigations des journalistes du magazine Ebdo sur Nicolas Hulot. Christine Le Crom, procureure de la République de la ville bretonne, a indiqué dans un communiqué qu'une plainte pour "un fait de viol" avait bien été déposée en 2008 contre l'actuel ministre. Selon ce communiqué, "une jeune femme a effectivement déposé plainte, le 11 juillet 2008, à l'encontre de Nicolas Hulot en dénonçant un fait de viol commis, selon elle, onze ans auparavant, alors qu'elle était déjà majeure".



Laurent Valdiguié, l'un des auteurs de cette enquête, a confié sur RTL que cette affaire n'est pas un "scandale d'État". "On est dans les dessous d'un homme et dans le secret d'une grande famille française enfoui depuis plus de 20 ans, un grand secret qui explique peut-être pourquoi Nicolas Hulot a renoncé plusieurs fois à se lancer dans la course à la présidentielle", poursuit le journaliste.

À écouter également dans ce journal

- L'épisode neigeux sur la moitié nord de la France n'est pas terminé. 27 départements ont été placés en alerte orange par Météo France ce vendredi 9 février. La N118, au sud de Paris, est fermée à la circulation.

- Les derniers jours ont été difficiles pour les commerces, qui ont enregistré une baisse de leurs chiffres d'affaires en raison de la météo et une chute de 70% de la fréquentation dans les magasins. Les clients étaient moins attirés par le shopping et préféraient rentrer chez eux.



- Le gouvernement s’apprête à annoncer le financement du permis de conduire pour les jeunes de plus de 18 ans en contrat d’apprentissage, avec une aide de 500 euros, qui concernerait 150 à 200.000 personnes.



- Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France, effectués jeudi 8 février, a offert un choc entre le PSG et l'OM le 28 février prochain, trois jours seulement après un "classique" au Parc des Princes en Ligue 1. Les autres affiches : Caen-Lyon, Chambly-Strasbourg et Les Herbiers-Lens.