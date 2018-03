publié le 12/03/2018 à 07:05

Marine Le Pen est-elle allée un peu trop vite en choisissant de rebaptiser son parti Rassemblement national ? Ce nom existe déjà. Il a même déjà été déposé, affirme dans un communiqué le président de ce mouvement, pour qui "le FN ne sera jamais le RN et le RN ne sera jamais le nouveau FN".



Les adhérents du Front national ont désormais six semaines pour se prononcer sur le changement de nom de leur parti. Le congrès de Lille a tourné la page Jean-Marie Le Pen, puisque le président d'honneur a été supprimé des statuts.

Le parti de Marine Le Pen change de nom, mais garde certains vieux réflexes. Un assistant parlementaire filmé en train de proférer des insultes racistes ce week-end dans un bar de Lille a été suspendu. Le principal intéressé nie les faits et parle de vidéo truquée.

À écouter également dans ce journal

Politique - La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée aujourd'hui à Mayotte, alors que la contestation s'amplifie. Les Mahorais entendent bloquer la rentrée scolaire face aux nombreuses violences perpétrées depuis des mois.



Justice - Douze salariés et ex-salariés de Air France sont jugés en appel à partir d'aujourd'hui à Paris, dans l'affaire de la "chemise arrachée" et ce à quelques jours d'une grève pour les salaires.



Économie - Les fonctionnaires perdraient 179 euros par mois en passant au régime général, selon une étude réalisée par l'Ifrap (Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques).



Football - C'est jeudi que le LOSC connaîtra les éventuelles sanctions prononcées à son encontre après l'envahissement du terrain par ses propres joueurs samedi. Le club a annoncé avoir déposé plusieurs plaintes.



Ligue 1 - Marseille s'est imposé 2-1 face à Toulouse, Lyon l'a emporté 1-0 à domicile face à Caen et Nice a dominé Guingamp 5-2.