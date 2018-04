et La rédaction numérique de RTL

publié le 20/04/2018 à 07:20

Et si la fermeté du gouvernement, qui tient son cap face à la contestation sociale, était payante dans l'opinion ? Selon le baromètre mensuel de BVA pour RTL, Orange et La Tribune, la popularité d'Emmanuel Macron est en hausse de 3 points. Mais il s'avère que sa personnalité est clivante.



Les grèves à la SNCF et les deux interviews d'Emmanuel Macron ont achevé de camper les positions. D'un côté ceux qui ont une image positive du président, ils sont 43%. Ils le voient comme celui qui fait, mais aussi désormais comme celui qui tient bon face à l'adversité.

Les opposants, qui représentent 54% de l'opinion, en recul de 3 points, trouvent qu'Emmanuel Macron est enfermé dans la dureté. Le chef de l'État a réussi à installer une sorte de cohérence autour de ce qui fonde sa force : la ténacité, la méthode et l'autorité.

Mais les Français ont encore du mal à voir en quoi les réformes amélioreront directement leur quotidien. Les partisans restent patients, les opposants s'impatientent.

À écouter également dans ce journal

Universités - En à peine une heure les forces de l'ordre ont évacué la faculté de Tolbiac (Paris), occupée depuis le 26 mars par des étudiants contestataires



SNCF - Le premier ministre refuse de recevoir directement les syndicats, ces derniers refusant de continuer de discuter avec Elisabeth Borne, ministre des Transports



Épargne - Le taux du Livret A sera désormais fixé via des critères différents, imposés par l'Union européenne.



Football - Le Stade de Reims devrait valider ce vendredi 20 avril sa montée en Ligue 1.