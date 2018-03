publié le 22/03/2018 à 18:37

Nicolas Sarkozy sera l'invité ce jeudi 22 mars du journal de 20 Heures de Gilles Bouleau sur TF1, sa première interview depuis sa mise en examen mercredi 21 mars, a annoncé à l'Agence France-Presse un porte-parole de la chaîne privée. L'ancien président de la République a été mis en examen pour "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de fonds publics libyens", et placé sous contrôle judiciaire dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne en 2007.



L'ancien locataire de l'Élysée a invoqué devant les juges l'absence de "preuve matérielle" et affirmé vivre "l'enfer de la calomnie", dans une contre-attaque qu'il poursuivra jeudi soir à la télévision. "Pendant les 24 heures de ma garde à vue, j'ai essayé (...) de montrer que les indices graves et concordants qui sont la condition de la mise en examen n'existaient pas", a déclaré aux magistrats l'ancien président de la République, selon des propos reproduits sur le site du Figaro.



À écouter également dans ce journal :

- Grève : des manifestations, émaillées de heurts à Paris, ont réuni plus de 130.000 personnes jeudi en France, tandis que des lycées étaient bloqués, des écoles fermées, le trafic SNCF "très perturbé", pour défendre le statut des fonctionnaires et des cheminots, et le service public face à un gouvernement déterminé.

- Gard : soupçonné d'avoir attiré des adolescents sur les réseaux sociaux en s'affichant comme une fille de 18 ans,un prêtre a été mis en examen pour "corruption de mineurs" et "chantage" par un juge de Nîmes et suspendu par sa hiérarchie mercredi 21 mars, a-t-on appris auprès du parquet et du diocèse.



- Céline Dion va annuler une série de concerts prévus à Las Vegas au printemps, en raison de troubles à l'oreille qui nécessiteront une intervention chirurgicale, a-t-elle annoncé jeudi 22 mars sur les réseaux sociaux.



- Sabrina Kouider, accusée avec son compagnon du meurtre de Sophie Lionnet, leur jeune fille au pair française, a crié son innocence et affirmé que la victime avait participé à un complot contre elle, selon des extraits d'auditions diffusés jeudi au procès à Londres.



- Les experts ont fragilisé la thèse de l'accident, défendue par l'inventeur danois Peter Madsen pour expliquer la mort de la journaliste suédoise Kim Wall, en affirmant jeudi 22 mars que la jeune femme était "probablement" morte à la suite d'un égorgement ou d'un étouffement.