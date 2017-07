Le journal de 18h : Nicolas Hulot a dévoilé son plan climat

publié le 06/07/2017 à 19:03

Le nouveau ministre de la Transition énergétique a dévoilé ce jeudi matin son plan climat. Il s'agit de toute une série d'objectifs à atteindre dans les années à venir afin de respecter l'accord de Paris. Nicolas Hulot, a repris la plupart des éléments du programme d'Emmanuel Macron. Et les annonces ont été nombreuses : plus de voitures essences ou diesel en 2040 ou encore une hausse des carburants, que cela soit sur l'essence ou le diesel.



Parmi les autres mesures, celles qui concernent le logement, le deuxième secteur responsable des émissions de gaz à effet de serre. Nicolas Hulot veut faire disparaître d'ici dix ans les "passoires thermiques". Un audit sera proposé dès l'an prochain aux propriétaires et locataires les plus modestes. Au total, sept millions de bâtiments sont concernés. Des maisons, des immeubles, mais aussi des bâtiments publics.

À écouter également dans ce journal

- Budget : comment faire 4 à 5 milliards d'économie dans les comptes publics ? C'est l'objectif de la rencontre qui se déroule ce jeudi soir à Berçy. C'est Gérald Darmanin,le ministre des Comptes publics qui s'en charge.

- Justice : Murielle Bolle a entamé une grève de la faim pour clamer son innocence. Elle a été mise en examen pour l'enlèvement du petit Grégory. Elle s'est vue refuser sa première demande de remise de liberté cette semaine.



- Autisme : Brigitte Macron s'engage pour la cause de l'autisme. Un sujet dont elle avait déjà parlé pendant la campagne en visitant un foyer d'autistes avec son mari. C'est maintenant officiel : la Première dame, a reçu des enfants et leur famille à l'Élysée ce jeudi.



- Panthéon : 400 nouveaux Français ont été accueillis au Panthéon pour une cérémonie de naturalisation qui a été organisée pour la première fois ce jeudi matin. Parmi eux, David, un chilien de 25 ans pris en otage au Bataclan en novembre 2015 et en France depuis 20 ans.