publié le 11/03/2018 à 18:47

Fin du suspense. "Rassemblement national", c'est donc le nouveau nom que Marine Le Pen propose à ses militants. Il a fallu attendre plus d'une heure vingt avant la délivrance lors du discours de la présidente du Front national pour son 16e congrès à Lille (Nord). Elle a expliqué pourquoi ce changement de nom s'imposait à ses yeux. "À l'origine, nous étions un parti d'opposition. Il faut qu'aux yeux de tous il ne fasse plus de doute que nous sommes désormais un parti de gouvernement", a assuré Marine Le Pen.



La flamme, l'emblème du Front national ne sera en revanche pas modifiée, ce que les militants ont applaudi. Ils semblent avoir été convaincus par les arguments de Marine Le Pen. "Les choses évoluent, le monde évolue, donc le Front national évolue", assure l'un d'entre eux. "Je trouve que c'est très beau et ça représente maintenant pour le Front national le rassemblement", ajoute une autre militante. C'est une proposition que vient de faire Marine Le Pen. Les militants ont maintenant six semaines pour voter. Leur vote sera contrôlé par un huissier.

À écouter également dans ce journal :

- FN : Le Front national dans l'embarras. Dans une vidéo, on voit le numéro 2 du FN Jeunesse Davy Rodriguez traiter d'"espèce de nègre de merde" un vigile à la sortie d'un bar de Lille (Nord). Le jeune cadre a d'abord nié les propos qu'on lui reproche, mais la direction du parti a préféré décider tout de suite de le suspendre provisoirement. Pas question de nourrir une polémique renvoyant le parti à ses années sombres.

- FOOTBALL : Le club de Lille n'avait pas besoin de cela. Englué à la 19ème place du championnat, voilà maintenant qu'il doit faire face aux débordements de ses supporters. Au coup de sifflet final du match du LOSC face à Montpellier samedi 10 mars au soir, une centaine d'ultras ont réussi à pénétrer sur le terrain, avant de s'en prendre physiquement aux joueurs. Les stadiers sont intervenus. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessé grave. Cette nouvelle affaire a en tout cas provoqué la colère de l'UNFP, le syndicat qui défend les joueurs professionnels.



- INTERNATIONAL : Du nouveau dans l'affaire de l'empoisonnement de l'espion russe en Angleterre. Vous le savez, Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Youlia, 33 ans, ont été retrouvés inconscients, dimanche dernier, sur le banc d'un centre commercial de Salisbury. Ils sont toujours hospitalisés, ainsi que le policier qui les a trouvés. Aujourd'hui, on a appris que du public avait pu être aussi contaminé. En effet, on a retrouvé des traces d'un produit suspect dans le restaurant et le pub qu'avaient fréquentés le père et sa fille quelques heures plus tôt.



- FOOTBALL : Ce dimanche soir à 21h, Toulouse reçoit l'Olympique de Marseille, à suivre évidemment dans Soir de Ligue 1 sur RTL.



- CYCLISME : Paris-Nice a finalement été remporté par le jeune espagnol Marc Soler. À 24 ans, il devance le Britannique Simon Yates de 4 petites secondes. Le premier Français est Alexis Vuillermoz, 8ème.



- BIATHLON : Martin Fourcade n'a pas remporté, ce dimanche, la Mass Start de Conciolati, en Finlande. Mais il termine et accentue son avance au classement général de la Coupe du Monde.