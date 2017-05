publié le 20/05/2017 à 18:56

Il s'agit du premier grand rendez-vous de la campagne des élections législatives. Au lendemain de la date limite pour les dépôts des candidatures, Les Républicains se sont rassemblés à Paris, au parc floral du Bois de Vincennes, samedi 20 mai. Même si trois personnalités du parti viennent d'entrer au gouvernement, la droite veut montrer qu'il faudra compter sur elle pour les élections.



Malgré l'échec de François Fillon à la présidentielle, ils visent la revanche le mois prochain à l'Assemblée nationale. Malgré tout, on sent bien une confiance toute relative chez les militants : "On va voir comment ça va se passer. Ça parait difficile si on en croit les sondages, maintenant on verra après les élections", explique l'une d'entre eux. D'autres sont en colère d'avoir vu les trois membres de leur famille politique rejoindre le nouveau gouvernement : "Me parlez pas de toute cette bande de pignoufs qui sont là au-dessus!" s'agace une autre, selon qui Édouard Philippe "tourne comme une girouette."

Depuis 16 heures se sont succédé beaucoup de jeunes candidats aux législatives, certains issus de la diversité. Une manière de dire que le renouveau n'est pas que du côté d'Emmanuel Macron et que la droite, comme le dit Valérie Pécresse, n'est pas si ringarde : "J'ai envie de plagier Valéry Giscard d'Estaing quand il disait à la gauche : 'Vous n'avez pas le monopole du cœur'. Hé bien moi, j'ai envie de dire à 'En marche !' : vous n'avez pas le monopole du renouvellement !" a-t-elle clamé face à l'assistance.

À écouter également dans ce journal

- Le Premier ministre Édouard Philippe a passé la matinée du 20 mai dans sa ville du Havre afin de dire à ses équipes qu'il allait quitter son poste de maire, qu'il occupe depuis 2010, pour se consacrer pleinement à Matignon.



- Donald Trump effectue sa première visite à l'étranger. Le président américain est en Arabie Saoudite depuis le 20 mai. Au programme : un entretien avec le roi Salmane et la signature d'un énorme contrat d'armement pour une valeur de 110 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite est un allié traditionnel des États Unis.



- En Iran, Hassan Rohani a été réélu président le 20 mai. Il n'a pas eu besoin de second tour puisqu'il obtient 57 % des voix, loin devant son rival conservateur. Les quelque 40 millions d'électeurs se sont massivement mobilisés pour lui redonner les clés du pays pendant quatre ans et pour poursuivre l'ouverture sur le monde.



- Au Royaume-Uni, c'est le mariage de l'année : Pippa Middleton, la petite sœur de Kate, a épousé un ancien pilote de course ce 20 mai. La cérémonie s'est déroulée à la campagne et avec un temps très britannique.



- Il reste un petit peu de suspense, ce soir, pour la 38e et dernière journée du championnat de Ligue 1 en football. Les dix matches se joueront tous en même temps à 21h.