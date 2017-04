Le Journal de 18h : François Hollande fait irruption dans la campagne

publié le 12/04/2017 à 18:36

À onze jours du premier tour de la présidentielle, François Hollande prend la parole pour mettre en garde contre le "péril" Mélenchon, dont la percée dans les sondages pourrait constituer une menace pour son ex-ministre Emmanuel Macron, souvent présenté comme son héritier. Depuis des semaines, le chef de l'Etat ciblait ses attaques contre le camp des populistes et des extrémistes, visant principalement la candidate du Front national Marine Le Pen. Cette fois c'est dans son propre camp de la gauche qu'il voit le danger poindre, avec l'ascension du leader de La France insoumise.



Désormais crédité de 18 à 19% d'intentions de vote, Jean-Luc Mélenchon, brillant orateur, séduit nombre d'électeurs de gauche déboussolés entre un candidat PS, Benoît Hamon, en perdition dans les sondages et le leader d'"En marche !" naviguant aux marges de la droite. "Il y a un péril face aux simplifications, face aux falsifications, qui fait que l'on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte", a clairement mis en garde le chef de l'État dans des confidence à l'hebdomadaire Le Point à paraître jeudi 13 avril.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : le camp Mélenchon a demandé à Benoît Hamon de ne pas être "un obstacle à cette volonté populaire qui monte" autour du candidat de la France insoumise, recevant à cette proposition implicite de retrait une fin de non-recevoir du camp socialiste.

- Allemagne : les autorités ont interpellé un homme appartenant à la mouvance islamiste au lendemain de l'attaque à l'explosif contre le bus des joueurs de football de Dortmund, un acte jugé très probablement "terroriste". La police a en parallèle considérablement renforcé ses mesures de sécurité en vue des deux rencontres de Ligue des Champions prévues en soirée dans le pays, suite aux explosions qui ont choqué le monde du football.



- Rhône : un fourgon banalisé transportant de l'or, essentiellement des bijoux, a été attaqué par des malfaiteurs mercredi 12 avril près de Lyon, quatre mois après une attaque similaire survenue dans le même secteur, a-t-on appris de sources proches de l'enquête. Cinq à six malfaiteurs munis d'armes longues auraient pris part à l'attaque, selon une source proche de l'enquête qui précise que le fourgon arrivait de Besançon à destination de la région lyonnaise.



- Grande-Synthe : deux autocars ont quitté Grande-Synthe (Nord) et pris la route de Centres d'accueil et d'orientation (CAO) mercredi 13 avril à la mi-journée, avec à leur bord des migrants sans abri durable depuis le gigantesque incendie qui a détruit le camp de la Linière dans la nuit de lundi à mardi 12 avril.



- Iran : l'ex-président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad a créé la surprise et la confusion en se portant candidat à la présidentielle du 19 mai malgré l'opposition du guide suprême, l'ayatollah Khamenei.