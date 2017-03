publié le 21/03/2017 à 18:40

"J'ai adressé au président de la République ma démission". Par ces mots, Bruno Le Roux a annoncé lors d'une conférence de presse, sa démission de son poste de ministre de l'Intérieur suite aux accusations dont il fait l'objet. Selon l'Élysée, c'est Matthias Fekl, secrétaire d'État au Commerce extérieur qui a été nommé pour le remplacer.



Tout comme François Fillon, le ministre de l'Intérieur est soupçonné d'emplois fictifs. L'émission Quotidien sur TMC a révélé lundi 20 mars que ses enfants n'étaient que lycéennes quand il a commencé à les employer comme assistantes. Elles auraient cumulé 14 et 10 CDD chacune sur les périodes de vacances scolaires, entre 2009 et 2016. Les contrats atteindraient la somme d'environ 55.000 euros. Dès ce mardi 21 mars dans l'après-midi, le parquet financier a ouvert une enquête préliminaire.

À écouter également dans ce journal

-Henri Emmanuelli : l'ancien ministre de François Mitterrand a succombé ce mardi à la maladie, il avait 71 ans. Il avait adhéré au PS juste après le congrès d'Epinay en 1971.

- Emmanuel Macron : le candidat du mouvement "En Marche!" engrange deux nouveaux ralliements d'importance : Bernard Poignant, un proche conseiller de François Hollande et Barbara Pompili, la secrétaire d'État.



- Besançon : les malades du cancer du CHU auraient reçu des traitements inadaptés. L'Agence Régionale de Santé s'apprête à ouvrir une enquête.



- Pédophilie dans l'Église : 25 évêques français auraient couverts des abus sexuels. C'est l'une des principales révélations de l'émission "Cash investigation", c'est le résultat d'une année d'enquête.



- Handball : le gardien de but et l'arrière de l'équipe de France, Thierry Omeyer et Daniel Narcisse ont annoncé leur retraite internationale à la fin de la saison.