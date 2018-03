Le journal de 18h : Brigitte Macron s'engage contre le harcèlement scolaire

publié le 05/03/2018 à 20:17

Brigitte Macron est de retour au lycée. La première dame, enseignante de profession, s'est rendue dans un établissement scolaire de Dijon (Côte-d'Or) au côté du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour parler du harcèlement scolaire. Des dizaines de mains serrées, des adolescents qui se bousculent pour un selfie : Brigitte Macron semble disposer d'une bonne cote de popularité chez les jeunes.



"Les élèves m'ont rapporté beaucoup de situations et moi, en tant que professeur, j'intervenais de manière assez sévère. Il y a les harcelés et les harceleurs. On est forcément d'un côté ou de l'autre", a déclaré la première dame au micro de RTL. Et de poursuivre : "On est dans une société qui a trop tendance à exclure, il y a trop de mal-être. On est tous ensemble pour lutter contre ça".



À écouter également dans ce journal :

- Justice : vingt ans après, le procès du "tueur de la gare de Perpignan" s'est ouvert lundi 5 mars devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales. Jacques Rançon, ancien cariste magasinier de 57 ans, est jugé pour avoir violé, tué et atrocement mutilé deux femmes en 1997 et 1998. Il lui est aussi reproché d'avoir tenté d'en violer une autre et d'en avoir laissé une quatrième pour morte.

- Formation professionnelle : la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé lundi 5 mars que chaque salarié verrait son compte formation crédité de 500 euros par an, un système "plus juste" selon elle que le décompte actuel en heures.



- Législatives en Italie : les populistes du Mouvement 5 étoiles tout comme la Ligue d'extrême droite, auteurs de percées historiques dimanche 4 mars aux législatives, ont revendiqué lundi le droit de gouverner l'Italie, tout en excluant une alliance "eurosceptique" entre eux.



- Syrie : Emmanuel Macron a appelé lundi le président russe Vladimir Poutine à "prendre des mesures réelles et concrètes" pour que le régime syrien "accepte sans ambiguïté" une trêve dans la Ghouta orientale.



- Fait divers : un employé qui intervenait sur une opération de maintenance des voies est mort après avoir été percuté lundi par un RER sur la ligne A, dont le trafic, partiellement interrompu, reprenait en fin de matinée, a-t-on appris de sources concordantes.