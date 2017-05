publié le 08/05/2017 à 18:45

François Baroin, chargé de mener le combat des législatives pour le compte de la droite, aura bien du mal à rassembler sa famille politique. Dès le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidentielle, les divisions se font déjà sentir. Lundi 8 mai, Bruno Le Maire a déclaré sur notre antenne être prêt à travailler avec le président élu qui prendra ses fonctions le 14 mai prochain. "Ça restera entre Emmanuel Macron et moi, assure-t-il. J'ai eu un contact avec lui pour lui dire comment je voyais la situation politique, pour lui dire à quel point il était important à mes yeux de tendre la main vers ces millions d'électeurs de la droite et du centre qui n'ont pas eu de candidat au second tour ou qui ont voté pour lui par défaut, par résignation".



"Si Bruno Le Maire, ou tout autre candidat, entre au gouvernement et s'il est candidat aux législatives, il aura (face à lui) un candidat LR ou UDI, lui et tous les autres", a indiqué dimanche François Baroin sur France 2. "Si Bruno Le Maire rejoint le gouvernement dans une dizaine de jours, de fait il quitte la famille, de fait il appartient à En Marche!", a-t-il ajouté.

À écouter également dans ce journal :

- Législatives 2017 : Les candidats de La République en marche, le nouveau nom du mouvement d'Emmanuel Macron, seront investis pour les législatives avant jeudi 11 mai dans chacune des 577 circonscriptions, a annoncé lundi 8 mai Richard Ferrand, son secrétaire général.

- C'est l'image du jour. François Hollande et Emmanuel Macron ont déposé ensemble lundi la traditionnelle gerbe des cérémonies du 8 mai sur la tombe du Soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe. Le président sortant était venu chercher son successeur quelques instants auparavant dans les tribunes de la place de l'Etoile, le saluant d'une accolade.



- Catherine Barbaroux, jusque-là déléguée du mouvement En Marche !, en a été nommée lundi présidente par intérim en remplacement d'Emmanuel Macron à l'issue d'un conseil d'administration, a annoncé le secrétaire général Richard Ferrand.



- Île-de-France : plusieurs milliers de personnes ont manifesté lundi après-midi à Paris à l'appel du collectif "Front social", pour marquer leur mobilisation dès le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. Encadrés par un gros dispositif policier, les manifestants (1.600 selon la police, 7.000 à 10.000 selon les organisateurs) ont défilé entre la Place de la République et la Place de la Bastille en scandant "anti-capitalistes" ou "Macron démission! un jour ça suffit".



- Front national : Sonnés après leur sévère défaite, même s'ils ont obtenu un nombre de voix record, les membres du FN questionnaient lundi la ligne et la stratégie de la campagne, mais aussi les capacités de leur candidate Marine Le Pen à mener le combat.



- Au moins onze migrants sont morts et plus de 230 autres sont portés disparus après deux naufrages au large de la Libye, ont rapporté lundi la marine libyenne et des organisations internationales, citant des survivants.