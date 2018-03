Le journal de 18h : Alain Juppé reprend l'avantage face à Nicolas Sarkozy

publié le 27/09/2016 à 18:57

La tendance est en train de s'inverser dans le duel entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, les deux favoris de la primaire de la droite. D'après le dernier sondage Kantar-Sofrès-One-Point réalisé pour RTL après la validation des huit candidatures et les déclarations polémiques de l'ancien chef d'État sur les Gaulois, Alain Juppé serait en tête au premier tour, à 39% contre 33% pour Nicolas Sarkozy.



Cela marque un important retournement qui s'est produit en l'espace d'un mois. Après une remontée spectaculaire, Nicolas Sarkozy semble perdre de la vitesse et a baissé d'un points dans les intentions de vote à la primaire. Dans le même temps, Alain Juppé a gagné 5 points. Au second tour, il arriverait même loin devant son concurrent avec 59% des intentions de vote. Fait particulièrement marquant, le sondage révèle qu'Alain Juppé progresse chez les militants Républicains, pourtant plus favorable à Nicolas Sarkozy depuis le début de la campagne.

À écouter également dans ce journal

- Dans cette mauvaise passe, Nicolas Sarkozy ne peut pas vraiment compter sur son ancien ami Patrick Buisson. Les deux hommes sont brouillés depuis que Nicolas Sarkozy a découvert que son conseiller à l'Élysée enregistrait ses conversations, à son insu, sur un dictaphone. Cela ne devrait pas s'arranger puisque Patrick Buisson sort, dans deux jours, un livre incendiaire intitulé La cause du peuple, dans lequel il raconte que Nicolas Sarkozy a laissé faire des casseurs en 2006, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, pour pouvoir se présenter en sauveur par la suite.

- La garde à vue de l'ancien patron du Renseignement intérieur, Bernard Squarcini, et de l'ancien chef du 36 Quai des Orfèvres, Christian Flaesch, a été prolongée. Ils sont entendus par la police des polices dans une enquête pour "trafic d'influence".



- La mairie de Marseille va résilier le bail du terrain sur lequel devait être construite la mosquée de la ville. Le projet, lancé il y a presque 10 ans, n'a pas dépassé le stade de la première pierre. La mairie n'a pas souhaité faire de commentaire. La ville avait consenti un bail emphytéotique d'une durée de 50 ans à l'association "La mosquée de Marseille", porteuse du projet, pour un terrain de 8.000 m2 sur le site des anciens abattoirs au nord de la ville, dans le 15e arrondissement.



- Le dossier Alstom est plus que jamais politique. Le PDG du groupe était à l'Assemblée cet après-midi, au lendemain d'un comité d'entreprise extraordinaire, et alors que des centaines de salariés manifestaient devant le siège du groupe à Saint-Ouen pour dénoncer la fermeture programmée de l'usine de Belfort.



- Rouen : Une femme enceinte de huit mois a été atrocement tabassée par son compagnon. Ce jeune homme, âgé de 20 ans seulement, a d'abord pris la fuite, mais il a été interpellé dans l'après-midi et placé en garde à vue. Sa compagne est entre la vie et la mort, tout comme son bébé qui a été mis au monde en urgence.



- Florent Manaudou a décidé de "faire une parenthèse" dans sa carrière de nageur et a commencé à s'entraîner au handball avec l'équipe 2 d'Aix-en-Provence. En évoquant sa carrière de nageur, Florent Manaudou, qui aura 26 ans le 12 novembre, dit ne pas vouloir prendre de "décisions hâtives et radicales" mais veut aussi éviter de "continuer sans plaisir pour de mauvaises raisons".