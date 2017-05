publié le 21/05/2017 à 19:15

Donald Trump "tend la main" au monde musulman. Le président américain est en Arabie Saoudite depuis le 20 mai, première étape de sa tournée diplomatique. Durant un discours à Riyad face aux représentants d'une cinquantaine de nations musulmanes le 21 mai, il a affirmé que la lutte contre le terrorisme n'est pas "une bataille entre religions".



Son discours, qui était très attendu, marque un changement spectaculaire avec la campagne durant laquelle il disait "l'Islam nous hait", pendant laquelle il reprochait au président Obama de ne pas accuser clairement par complaisance ce qu'il appelait le "terrorisme islamique". Le président Trump préfère dénoncer aujourd'hui "l'extrémisme islamiste" et pas l'ensemble des musulmans.

"Ce n'est pas une bataille entre différentes religions ou différentes civilisations. C'est une bataille entre le bien et le mal", a affirmé le président américain. Alors, il a exhorté les dizaines de dirigeants rassemblés devant lui à n'offrir aucun refuge aux terroristes : "Débarrassez-vous en, débarrassez-les de votre terre sacrée, débarrassez-les de la Terre."



Mais au passage, il a renoncé au traditionnel message américain sur la démocratie et les droits humains : "Nous ne sommes pas ici pour faire la leçon, nous ne sommes pas ici pour dire aux autres comment vivre, quoi faire, qui ils doivent être ou comment pratiquer leur religion." Le roi d'Arabie Saoudite a semblé ravi, d'autant que Donald Trump désigne l'Iran comme la principale force de ce qu'il appelle le mal. Comme s'il ne faisait pas la différence entre l'Iran chiite et Daesh ou Al-Qaida, sunnite.

À écouter également dans ce journal

- C'est ce soir à minuit que l'on entrera dans la campagne officielle pour les élections législatives. Une campagne "express" qui démarre et qui s'est accélérée ce week-end du 20 mai. Les partis se mettent en ordre de marche et élaborent leurs stratégies. Le Premier ministre Édouard Philippe est omniprésent.



- En Turquie, le président Erdogan vient d'être réélu à la tête du parti au pouvoir. Un poste qu'il avait dû quitter en prenant les rênes du pays en 2014. Il profite de la réforme constitutionnelle qui a renforcé les pouvoirs du président au mois d'avril.



- Près de Cluny, en Saône-et-Loire, des gendarmes ont abattu un agriculteur qui leur fonçait dessus en voiture le 20 mai. L'éleveur de 37 ans était en fuite depuis dix jours, après un contrôle sanitaire qui avait mal tourné. Les deux gendarmes sont en garde à vue depuis ce matin.



- Une grande fête est prévue le 21 mai au soir à Monaco pour célébrer le titre de champion de France de Ligue 1. La saison s'est achevée hier soir avec les relégations de Nancy et de Bastia. Il n'y avait plus aucun suspens pour les monégasques, assurés de terminer premiers.



- Comme chaque soir pendant la 70e édition du Festival de Cannes, RTL vous emmène dans les coulisses de la Croisette.