publié le 01/03/2017 à 13:38

François Fillon s'est exprimé ce mercredi 1er mars à 12h30, au cours d'une conférence de presse très attendue. Le candidat de la droite, qui est convoqué le 15 mars prochain devant un juge d'instruction avec une éventuelle mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs, a annoncé qu'il ne renoncerait pas à se présenter à l'élection présidentielle. "Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est bafouée", a lancé l'ancien Premier ministre.



François Fillon contre-attaque, alors que sa campagne est largement perturbée. Il a ainsi dénoncé un "assassinat politique". "C'est un assassinat, en effet, mais par ce déchaînement disproportionné, le choix du calendrier, ce n'est pas moi seulement que l'on assassine, mais aussi l'élection présidentielle. C'est la voix des millions de Français qui désirent une alternance qui est muselée, c'est la liberté du suffrage et la démocratie qui sont percutées", a-t-il encore ajouté. François Fillon a quitté le pupitre sous les applaudissements de son équipe, avec notamment Bruno Retailleau, Valérie Pécresse et François Baroin.

À écouter également dans ce journal

- François Fillon est convoqué le 15 mars par les juges, pour répondre des soupçons de détournement de fonds public, d'abus de biens sociaux et de trafic d'influence. Le candidat de la droite peut ressortir de cette entrevue sous le statut de témoin assisté. Son épouse Penelope et ses enfants sont convoqués le 18 mars.

- François Fillon devait se rendre au Salon de l'Agriculture en début de matinée, avant de renoncer au dernier moment. Les réactions étaient contrastées parmi les exposants. "Il n'a pas compris. Ce qui choque, c'est le travail de sa famille, il met un rideau de fumée", estime un agriculteur. "C'est du harcèlement, un montage politique contre lui", pense un autre.



- Les juges d'instruction en charge de l'affaire des emplois présumés fictifs sont des magistrats indépendants. Serge Tournaire, nommé en début de semaine, n'a pas réputation d'être politique. D'après Élisabeth Fleury, "les juges ont été convaincus par travail d'enquête du parquet national financier. Là, le timing est particulier, donc ils ont pris les devants".