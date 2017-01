Le journal de 12h30 : perquisition en cours à l'Assemblée nationale

Les enquêteurs tentent de savoir la vérité sur les soupçons d'emploi fictif de Penelope Fillon.

> Le journal RTL du 31 janvier 2017 Crédit Image : SIPA Télécharger

publié le 31/01/2017 à 13:37

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Une perquisition est en cours, ce mardi 31 janvier à l'Assemblée nationale, dans l'affaire de Penelope Fillon, pour tenter de connaître la réalité de l'emploi d'attachée parlementaire de l'épouse de François Fillon. Les enquêteurs se sont rendus au service de la paie. C'est là que sont archivées les feuilles de salaire de Penelope Fillon. L'inconnu à ce stade c'est la perquisition du bureau du député François Fillon. Dans les deux cas, le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone est tenu de donner son accord, ce qu'il a fait ce mardi matin. C'est la 7e fois que le bâtiment est perquisitionné sous la Ve République.



Lundi, le couple a été entendu séparément par une dizaine d'enquêteurs pendant cinq heures à la police judiciaire de Paris. Selon les informations de RTL, Penelope Fillon a longuement tâché de justifier ses activités comme attachée parlementaire. Elle a expliqué qu'elle répondait aux courriers et aux appels téléphoniques, qu'elle relisait les discours, relisait des inaugurations et prenait des rendez-vous pour son mari.



Penelope Fillon a expliqué qu'elle ne gardait pas les mails, car son ordinateur s'était cassé entre temps. Pas d'agenda non plus, ni de notes de travail. La défense du couple repose essentiellement sur la parole. Ils ont demandé que d'autres témoins soient entendues, comme la secrétaire historique de François Fillon qui pourrait attester du travail de son épouse. Concernant le volet sur la revue des Deux Mondes, Penelope Fillon a apporté des notes de lecture non publiées, ainsi que des livres qu'elle aurait reçus. Les enquêteurs vont confronter ces déclarations à celles des autres témoins.

À écouter également dans ce journal :

- L'avocat de François Fillon a déclaré que son client ne possédait pas de permanence en tant que député, lorsqu'il était maire de Sablé-sur-Sarthe. "Cette permanence se situait à leur domicile. À votre avis, qui est au domicile de la Sarthe s'il n'y a pas de permanence ? C'est François Fillon."



- Benoît Hamon est confronté aux nouveaux "frondeurs" de la gauche. Ces derniers ont évoqué un droit de retrait de la campagne de Benoît Hamon, ce mardi 31 janvier.



- La ministre de la Santé Marisol Touraine a déclaré qu'elle allait publier une nouvelle mesure pour casser le marketing glamour de certains paquets de cigarettes.



- Un père de famille a été poignardé par son voisin dans une commune près de Lille (Nord), après un conflit de voisinage.



- Un adolescent de 17 ans a été mis en garde à vue à Paris ce mardi 31 janvier. Il est soupçonné d'avoir poignardé un lycéen à quelques mètres de son établissement dans le XXe arrondissement de Paris.



- Football : 26 mois de prison ferme pour l'ancien entraîneur de Caen Franck Dumas. Il était poursuivi pour fraude fiscale par son administration à qui il doit 500 000 euros.



- La France a connu une croissance de 1,1% en 2016 selon l'INSEE. Un chiffre loin des prévisions du gouvernement.



- Donald Trump a nommé un nouveau ministre intérimaire de la justice, ce mardi 31 janvier. Il doit annoncer son choix sur le 9e juge de la Cour suprême des États-Unis dans la soirée.



- Pedro Almodóvar présidera le Festival de Cannes 2017. Une première pour un cinéaste espagnol.