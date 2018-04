publié le 19/04/2018 à 13:10

À Marseille, les agents portuaires ont défilé, se joignant au cortège des cheminots à l'appel de la CGT. Un cortège à la tête duquel on retrouvait le député de la ville, Jean-Luc Mélenchon. Pour le patron de la France insoumise, la coïncidence des luttes doit mener à la convergence des luttes.



"Les gens ne se mettent pas en mouvement pour faire la convergence des luttes, ils se mettent en mouvement pour défendre les revendications qui correspondent à leur métier, à leur corporation et à la défense du service public", a-t-il expliqué. "On est dans un processus où la radicalité du comportement du président a évidemment poussé au rapprochement de tout le monde", a visé Jean-Luc Mélenchon.

À Marseille, plusieurs corporations étaient en mobilisation afin de défendre à la fois leur spécificité mais aussi le service public.

À écouter également dans ce journal :

Grève - La CGT veut faire monter le thermomètre de la contestation sociale. Le syndicat veut une convergence des luttes, mais les autres centrales ne suivent pas.



Santé - Le remboursement des consultations chez le psychologue sera testé dans la Haute-Garonne, les Landes, les Bouches-du-Rhône et le Morbihan.



Faits divers - Un enfant de 3 ans a traversé la ville de Nice seul dans un bus, après une fugue. Il a été retrouvé par un automobiliste et rendu à sa maman.



Grève - Côté SNCF, l'intersyndicale s'impatiente et suspend la concertation avec la ministre des Transports, et en appelle au premier ministre.