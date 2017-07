et La rédaction numérique de RTL

publié le 18/07/2017 à 13:03

C'est une petite révolution qui se prépare pour les fonctionnaires. L'information est passée totalement inaperçue et pourtant, Emmanuel Macron a été très clair à l'occasion de la Conférence nationale des territoires. Le président aurait l'intention de découpler les différentes fonctions publiques : la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et enfin la territoriale. Un moyen de pouvoir augmenter les uns sans pouvoir forcément augmenter les autres.



"Il n’est pas normal que quand on cherche à augmenter la fonction publique hospitalière, toutes les autres soient aussi entraînées dans ce mouvement. Elles ont une réalité différente, avec des contraintes différentes", a précisé Emmanuel Macron. Un dialogue avec les organisations syndicales devrait s’ouvrir. Le gel du point d’indice cristallise déjà les tensions. Les discussions pourraient donc être difficiles.

À écouter également dans ce journal

- ENVIRONNEMENT - Depuis vendredi 14 juillet, des centaines de blocs de mousses ocre sont apparus sur les littoraux de la Côte d'Opale. D'origine inconnue, cette substance s'étend du Wimereux jusqu'à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Des analyses sont en cours, il pourrait s’agir d’un dégazage d’un chimiquier au large de la côte.

- TECHNOLOGIE - Emmanuel Macron a fait la promesse d'une couverture de la France entière en haut et très haut débit d'ici la fin de l'année 2020. C'est donc une accélération du calendrier puisqu'au départ, le chef de l'État s'était fixé 2022.



- EMPLOI - Les salariés de GM&S attendant la décision du tribunal de commerce sur la reprise de la société. Et les syndicats font monter la pression, ils bloquent depuis ce mardi matin les accès de l'usine Renault de Villeroy, dans l'Yonne.



- INCENDIE - Un feu violent a ravagé une centaines d’hectares à Castagniers, près de Nice dans les Alpes-Maritimes. L’incendie s'est déclenché dans une zone péri-urbaine où de nombreuses habitations ont été menacées. Heureusement, aucun blessé n'est à déploré mais les esprits sont marqués.



- TERRORISME - Gérard Collomb, le ministre de l’Intérieur, a défendu le projet de loi qui vise à remplacer l’état d’urgence. "Essayer d'assurer la sécurité de nos concitoyens, c'est quelque chose d'important. Il faut essayer de faire en sorte que ce genre d'attentat ne puisse plus se répéter", a-t-il indiqué sur RTL en référence à l’attaque de Nice.



- FOOTBALL - L’équipe de France féminine débute l’Euro 2017 ce mardi contre l’Islande. Les Bleues visent au moins le podium, qu'elles n'ont jamais atteint pour l'instant.