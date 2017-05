Le journal de 12h30 : les syndicats défilent en ordre dispersé

publié le 01/05/2017 à 13:11

Ce 1er Mai 2017 ne ressemble en rien à celui de 2002. Pour cause, lorsque pour la première fois, un candidat du Front National se retrouvait qualifié pour le second tour, un million et demi de personnes avaient défilé pour faire barrage à l'extrême droite. Aujourd'hui, les syndicats ne tiennent pas le même discours : entre ceux qui dénoncent le FN, ceux qui appellent à voter pour Emmanuel Macron et ceux qui aimeraient faire battre les deux. Une certaine dispersion qui montre une désunion des syndicats...



La CGT défilera, elle, aux côtés de la FSU et FO de République à Nation, à Paris, à partir de 14H30. Ces syndicats déjà unis contre la loi travail ont appelé à faire barrage à Marine Le Pen. Sauf Force Ouvrière, qui ne donne aucune consigne de vote. La force dominante c'est la CFDT de Laurent Bergé qui est en progression constante.

À écouter également dans ce journal

- Hommage à Jeanne d'Arc : c'est la deuxième année que Marine Le Pen sèche l'hommage à Jeanne D'arc alors que son père a prononcé un discours Place des Pyramides à Paris.

- Marine Le Pen : la candidate du Front national est en meeting à Villepinte, en présence de son futur premier ministre,Nicolas Dupont-Aignan.



- Emmanuel Macron : le candidat s'est rendu symboliquement au Pont du Carousel à Paris, là où le 1er mai 95, un jeune marocain avait été jeté dans la Seine par des sympathisants Front national.



- Mali : Une nouvelle opération d'envergure a été menée ce weekend au Mali. La force française Barkhane a tué ou capturé une vongtaine de jihadistes au Sud-ouest de Gao.



- Football : Le PSG a perdu trois buts à un à Nice dimanche. Motta et Di Maria ont été exclu sur une coup de boule et un tacle. Les parisiens sont de plus en plus fébriles.



- Loto : dans le Puy-de-Dôme, un homme a réussi à rafler la cagnotte du Loto qui était organisé par le club du 3e âge de la Chapelle-Agnon. La recette a été dérobée avant que les parties ne commencent.