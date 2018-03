publié le 02/03/2018 à 13:31

Le gouvernement persiste et signe. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud a annoncé au soir du jeudi 1er mars, les mesures retenues par l'exécutif pour réformer l'assurance chômage, dans un entretien au Parisien. Parmi les innovations notables, la possibilité pour les salariés qui démissionnent en vue d'une reconversion professionnelle de percevoir une indemnité chômage. Le 22 février dernier, un accord entre syndicats et patronat y avait été favorable.



Mais le gouvernement compte aller plus que cet accord concernant l'indemnisation chômage en ouvrant un droit mobilisable tous les cinq ans, au lieu de sept initialement. "Les partenaires sociaux ont mis comme condition d'avoir une durée d'activité ininterrompue de sept ans dans l'entreprise pour en bénéficier. On souhaite aller plus loin qu'eux sur ce point : instaurer un droit tous les cinq ans", affirme Muriel Pénicaud.

Le nouveau droit sera également mobilisable par un démissionnaire souhaitant "créer son entreprise". Du reste, l'indemnisation des démissionnaires s'effectuera dans "les mêmes conditions que n'importe quel chômeur".

À écouter également dans ce journal

- Cinq hommes armés ont ouvert le feu sur des passants en se dirigeant vers l'ambassade de France, ce vendredi 2 mars à Ouagadougou au Burkina Faso. D'autres témoignages rapportent une explosion près de l'état-major des armées et de l'institut français.



- L'otage française, Sophie Pétronin apparaît dans une vidéo divulguée par ses ravisseurs. Cette humanitaire de 72 ans semble très affaiblie alors que depuis deux ans, elle est retenue au Mali par l'organisation terroriste Jamaat Nosrat Al-Islam Wal-Mouslimin (JNIM).



- Le temps de ce vendredi 2 mars 2018 est encore perturbé en France. Encore de la neige et du verglas dans le Nord du pays, et 19 départements sont placés en vigilance orange neige et verglas.