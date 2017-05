avec Vincent Parizot et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/05/2017 à 13:18

L'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs qui touche François Fillon se poursuit. L'ancien candidat à l'élection présidentielle, éliminé au premier tour, s'est présenté ce lundi 29 mai chez les juges du Parquet national financier. L'entretien a eu lieu avec 24 heures d'avance sur le rendez-vous initialement prévu. Un moyen pour François Fillon d'éviter les caméras des journalistes à son arrivée au pôle financier.



Lors d'un premier rendez-vous avec les magistrats qui avait abouti à sa mise en examen mi-mars, François Fillon s'était borné à lire une simple déclaration, invoquant le "calendrier" judiciaire, "en plein cœur de la campagne présidentielle". Cette fois-ci, l'ex-candidat LR, qui s'est entretenu pendant 1h45 avec les juges, doit prouver qu'il n'a pas triché et qu'il a bien employé sa femme Penelope et deux de ses enfants. "Cela ne lui ramènera pas la victoire, mais ça lui permettra de laver son honneur", espère un proche de François Fillon.

À écouter également dans ce journal

- Le président Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine ce lundi au château de Versailles. Parmi les sujets évoqués au cours de l'entretien, l'Ukraine, la Syrie, le terrorisme, les droits de l'homme.

- Richard Ferrand est mis en cause par Alain Castel, un avocat qui avait participé au montage financier au coeur d'une affaire embarrassante pour le député du Finistère. "Le dossier est clos, les électeurs trancheront la question éthique", a toutefois assuré Benjamin Griveaux.



- Mounir Bourhaba, l'avocat des salariés de Tati, a salué le renvoi au 19 juin de l'examen des offres de reprise. "C'est une première victoire, les mesures du PSE sont aujourd'hui indigentes et inacceptables", a-t-il lancé devant les salariés.



- Une pénurie d'essence est-elle à craindre ? Depuis ce week-end, les conducteurs de matières dangereuses ont installé des barrages filtrants pour faire entendre leurs revendications, à savoir notamment un salaire plus élevé.



- Benoît Paire affronte Rafael Nadal pour la deuxième journée à Roland-Garros. L'Espagnol est le grand favori de la compétition. Une mission bien difficile pour le Français, qui n'a pas les faveurs des bookmakers.