publié le 20/03/2018 à 13:12

Le sixième président de la Ve République en garde à vue. Nicolas Sarkozy est entendu à Nanterre ce mardi 20 mars dans la matinée dans le cadre de l'enquête sur un possible financement libyen, de sa campagne qui l'avait conduit à l'Élysée en 2007. L'enquête a été ouverte il y a cinq ans. C'est la première fois qu'il est entendu.



La justice cherche à savoir si c'est l'argent libyen de Kadhafi qui a financé en partie la première campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Avec, au cœur de ce soupçon un homme : Ziad Takieddine, qui affirme aux juges et aux enquêteurs qu'il a lui-même transporté cinq millions d'euros entre Tripoli et Paris et qu'il a livré cet argent en main propre à Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy.

Les dirigeants libyens de l'époque et un document signé viennent appuyer cette accusation.

À écouter également dans ce journal

Société - Les urgences au bord de la crise de nerfs. 97 services sur 650 sont totalement saturés, à cause du froid qui persiste et du manque de lits. Ce matin, une vingtaine de médecins venus de toute la France sont reçus au ministère de la Santé à Paris.



Politique - Édouard Philippe a annoncé que le gouvernement allait "corriger le dispositif" de hausse de la CSG pour 100.000 ménages dont le revenu fiscal de référence se situe "juste au-dessus" du seuil retenu pour cette augmentation.



Justice - Les avocats de Laeticia Hallyday ont transmis à la défense de Laura et David les documents concernant les trusts qui abritent la totalité de la fortune de Johnny. Les documents au centre du procès qui opposera les deux parties le 30 mars.