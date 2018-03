Le journal de 12h30 : Emmanuel Macron claque la porte du gouvernement

et Christelle Rebière

publié le 30/08/2016 à 13:16

Il claque la porte du gouvernement. Emmanuel Macron devrait remettre sa lettre de démission à François Hollande aux alentours de 15 heures, mardi 30 août. Les deux hommes s'étaient déjà entretenus dans la matinée au téléphone. Ce serait son entourage qui lui aurait conseillé de quitter le gouvernement, afin ne plus rester dans l'ambiguïté. Il aura ainsi les mains libres pour viser l'Élysée ou développer son mouvement "En Marche !". Emmanuel Macron sera resté huit mois dans le gouvernement de Manuel Valls.



Cette démission constitue un coup dur pour François Hollande, persuadé que son ministre lui était fidèle. L'image renvoyée pourrait être désastreuse. En effet, cela donne l'impression que le président de la République ne tient plus les rennes. D'autre part, celui qui est encore ministre de l'Économie en ce début d'après-midi paraît ne plus croire aux chances du chef d'État de l'emporter en 2017 s'il était candidat.

À écouter également dans ce journal

- Lactalis : un accord a été trouvé, mardi 31 août, sur le prix du lait entre les organisations de producteurs et le géant Lactalis, a annoncé peu après midi Sébastien Amand, l'un des représentants des producteurs présent aux négociations qui se déroulaient à la préfecture de Laval. L'accord avec Lactalis fixe le prix de la tonne de lait à 290 euros en moyenne.

- Apple : la Commission européenne a sommé la marque à la pomme de rembourser à l'Irlande près de 13 milliards d'euros. Une amende record en Europe. "La Commission européenne a conclu que l'Irlande avait accordé à Apple des avantages fiscaux indus pour un montant de 13 milliards d'euros", écrit l'exécutif européen dans un communiqué.



- Emploi : Pierre Gattaz estime qu'il est possible de créer 2 millions d'emplois en France. Pour ce faire, le président du médef préconise d'aligner le niveau des charges sur l'Allemagne et de désengorger le milieu du travail.



- Le restaurateur ayant refusé l'accès à de femmes voilées à Tremblay-en-France serait menacé. Selon nos informations, quatre personnes ont été contrôlées à proximité de son établissement dans une voiture. Parmi eux, deux seraient fichés S. Ils ont été remis en liberté après leur contrôle par la BAC.



- Burkini : mardi 30 août, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme a publié un communiqué dans lequel il estime que les décrets pris par plusieurs villes pour interdire le burkini sur les plages "tendent à alimenter l'intolérance religieuse et la stigmatisation des personnes de confession musulmane en France, en particulier les femmes".



- Football : L'olympique de Marseille a été racheté par Frank McCourt. Ex-propriétaire du club de baseball des Los Angeles Dodgers, qui a fait fortune dans l'immobilier, va racheter l'OM à sa propriétaire, Margarita Louis-Dreyfus. Aucun montant n'a été divulgué pour ce rachat.