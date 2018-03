Laurent Berger est l'invité de RTL

publié le 22/03/2018 à 07:00

La fin de semaine s'annonce compliquée pour de nombreux Français. Fonctionnaires, cheminots, et salariés d'Air France sont appelés par les syndicats à se mobiliser en masse jeudi et vendredi. Du côté des cheminots, les syndicats représentatifs (CGT, Unsa, SUD, CFDT) vont défiler lors d'une "manifestation nationale" à Paris pour s'opposer à la réforme de leur statut.



Ils seront épaulés par les agents de la RATP, appelés à la grève en solidarité des cheminots et pour d'autres motifs comme la crainte d'une future privatisation. Une mobilisation qui donnera une indication sur le rapport de force entre les partenaires sociaux et le gouvernement, alors que l'exécutif a d'ores et déjà assuré qu'il tiendrait bon.

Au total, c'est plus de 140 manifestations qui de fonctionnaires qui sont attendues partout dans l'Hexagone, pour les journées de jeudi et vendredi. "Pour l'instant il y a eu une écoute attentive mais rien de plus. Il reste 15 jours pour que le gouvernement entende un certain nombre de points", a averti Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, sur Franceinfo vendredi 16 mars. En cette journée de mobilisation, quel message veut-il faire passer au gouvernement ?

