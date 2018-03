Laura Flessel est l'invitée de RTL

publié le 15/03/2018 à 06:40

Après la joie provoquée par l'obtention des Jeux, place aux ennuis. Un rapport d'experts commandé par le gouvernement pointe en effet des risques de délais non tenus et de surcoûts pour les sites des Jeux olympiques de Paris 2024, laissant planer l'hypothèse de projets redimensionnés pour rester dans les clous.



Une facture qui gonfle considérablement entre le projet de candidature et l'événement, sept ans plus tard, voilà le grand classique à éviter pour les organisateurs des Jeux, l'État et les collectivités locales. Objectif, tenir le budget actuel d'environ 6,8 milliards d'euros, et notamment l'enveloppe publique d'1,5 milliard... ou du moins ne pas trop dépasser ces montants.

Dans cette optique, la "note d'alerte aux ministres", que Le Parisien a révélé mercredi 14 mars, n'est pas rassurante. Dans ce document intermédiaire du 12 février, les experts de l'Inspection générale des finances (IGF), des Sports (Igjs) et de l'Environnement (Cgedd) évoquent "de réels risques à la fois de non réalisation dans les délais de certains équipements mais aussi de surcoûts importants".

Et d'ajouter que des "arbitrages difficiles" sont nécessaires, qui pourraient remettre en cause "des engagements formels pris avec certaines communes". Comment compte réagir le gouvernement pour rester dans les clous ?







