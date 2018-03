publié le 29/09/2017 à 17:04

260.120 euros. Voici la somme consacrée par Jean Lassalle pour tenter de conquérir l'Élysée, là où Emmanuel Macron et Benoît Hamon ont déboursé plus de 15 millions d'euros. L'ancien maire de la petite commune de Lourdios-Ichère, dans les Pyrénées-Atlantiques, a réalisé la campagne la moins chère de la présidentielle de 2017. Le député le reconnaît aujourd'hui : il lui a manqué 21% des voix et 20 millions d'euros pour être élu président de la République. Ce dernier a terminé 7e du premier tour, avec 1,55% des suffrages exprimés.



Mais cette apparente frugalité n'est semble-t-il pas du fait de l'intéressé. Invité sur le plateau BFMTV, vendredi 29 septembre, l'homme de 62 ans explique que le Crédit agricole "n'a pas débloqué les 700.000 euros auxquels [il avait] droit". Certes, le Crédit coopératif a bien consenti à lui verser un pécule, mais seulement "la veille du premier tour", s'étrangle le berger le plus connu de France.

Faute de se promener dans les parcs du Palais de l'Élysée, Jean Lassalle a occupé l'après présidentielle à rembourser ses frais de campagne, à l'instar des candidats qui ne sont pas parvenus à dépasser le fameux seuil de 5% des voix. Si désormais il ne doit plus rien aux banques, la période fut rude. Le Crédit agricole lui aurait en effet retiré carte de crédit et chéquiers.

Une situation que sa femme "n'a pas beaucoup apprécié". D'autant "que c'était belle-maman qui devait payer les courses", se souvient Jean Lassalle, sourire en coin. L'élu de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques le reconnaît volontiers : "Ça ne fait pas très bien à 62 ans". "Ah, qu'est ce que tu veux", conclut-il avec fatalisme.