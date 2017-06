"La transparence est une foutaise d'époque", fustige Me Daniel Soulez-Larivière

publié le 22/06/2017 à 09:53

Avant même une possible mise en examen, ils ont préféré prendre les devants. Entre mardi 20 et mercredi 21 juin, quatre ministres ont quitté le premier gouvernement d'Édouard Philippe. Il s'agit de Richard Ferrand, visé par une enquête préliminaire, tout comme le MoDem, qui a donc vu ses représentants démissionner, à savoir François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard. Cette dernière a d'ailleurs expliqué vouloir "être en mesure de démontrer librement (sa) bonne foi", dans l'affaires des supposés emplois fictifs de plusieurs assistants parlementaires européens. Ces départs en cascade sont-ils le signe d'une demande de transparence poussée à l'extrême ?



Invité de RTL ce jeudi 22 juin, le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde a estimé que l'on était "en train de créer une présomption de culpabilité". Un avis partagé par l'avocat au barreau de Paris maître Daniel Soulez-Larivière. "La transparence est un mot fourre-tout dans lequel on met tout et n'importe quoi. Le sujet actuel n'a rien à voir avec le transparence mais plutôt avec le traitement du soupçon. On a changé le curseur de place : maintenant quand il y a un soupçon avec une enquête préliminaire, les gens se démettent eux-mêmes", regrette-t-il.



En revanche pour le vice-président d'Anticor, l'association qui lutte contre la corruption et qui souhaite rétablir l'éthique en politique, "les gouvernements ont une dette, ils sont redevables de ceux qui les ont porté au pouvoir, donc il faut purger le soupçon", explique Éric Alt. "On redécouvre aujourd'hui la responsabilité politique", poursuit-il, tout en précisant que son association n'était "pas dans l'angélisme exterminateur".



Me Daniel Soulez-Larivière persiste : "La transparence n'est absolument pas une vertu, c'est une foutaise d'époque qu'il faut absolument corriger, elle est nécessaire à certains moments et stupide ou toxique à d'autres. L'étude du soupçon doit être secrète parce que c'est idiot d'aller à la chasse avec un tambour, et parce que c'est dégoûtant de balancer de la boue sur des gens qui n'ont peut-être rien fait du tout", fustige l'avocat.