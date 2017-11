La réponse poétique de Macron aux vers d'une jeune touriste britannique

publié le 02/11/2017 à 17:55

L'ambassade française au Royaume-Uni a publié mercredi 1er novembre un poème qu'Emmanuel Macron a adressé à une jeune touriste britannique. En avril dernier, cette jeune fille de 13 ans avait visité Paris. Elle était tombée sous le charme de la capitale française. Elle avait alors écrit un poème sur la Tour Eiffel, qu'elle avait envoyé en courrier à l'Élysée. À cette époque, c'est François Hollande qui était encore président.



Mais six mois plus tard, le nouvel occupant du palais présidentiel, Emmanuel Macron, a décidé de répondre à la jeune britannique, en lui envoyant à son tour un poème écrit en anglais et traduit en français. Et il a choisi la date de l'anniversaire de l'adolescente pour lui faire parvenir sa réponse. Une initiative que l'ambassade de France à Londres a mis en vidéo, puis publié sur Twitter.

A special birthday present for Sophie, 13 today: President @EmmanuelMacron's reply to her poem on the #EiffelTower. Bon anniversaire Sophie! pic.twitter.com/NxMTbikMBm — French Embassy UK (@FranceintheUK) 1 novembre 2017

Voici la traduction du poème, signé de la main du président de la République :

En voyage à Paris, la petite Sophie



Croisa une géante, illuminant la nuit.



"Comment t'appelles-tu, monstre surnaturel ?"



"Mes nombreux visiteurs m'appellent Tour Eiffel"



"N'es-tu pas parfois lasse, avec tes mille atours



Que l'on ne voit en toi qu'une banale tour.



Toi, le dragon, la fée, qui veille sur Paris,



Toi la torche olympique qui flotte dans le ciel gris?"



"Comme tu me flattes ! Si rares sont les poètes



Qui chantent les louanges de mon âme parisienne



Comme l'ont fait Cocteau, Aragon, Cendrars,



Trénet et Apollinaire... Comme tu es si douée



Pour voir sous la surface, tu pourrais



Si tu veux, quand tu seras rentrée de France



Prendre ton stylo et écrire



Pourquoi tu m'apprécies - ce serait gentil et amusant!"